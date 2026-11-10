Havlíček přivezl na Ukrajinu nejpočetnější českou delegaci. Nechybějí známé firmy

„Přijíždíme se špičkovými firmami, které mají i investiční záměry. Přivážíme ale také humanitární pomoc,“ konstatoval místopředseda vlády. Podařilo se podle něj připravit pět lokomotiv, 3D tiskárny a další věci. „Ale těch pět lokomotiv, z toho mám radost, protože je to něco, co si ukrajinská strana přála, co potřebují, a jsem rád, že to můžeme nabídnout samozřejmě zdarma,“ řekl ministr průmyslu a obchodu.
Havlíček s sebou na Ukrajinu vzal podle svých slov dosud největší podnikatelskou misi. V delegaci je zhruba padesát firem. Své zástupce tu mají například společnosti MND Ukraine, která je součástí české energetické skupiny MND, PBS Group působící zejména v oblasti leteckého, energetického a obranného průmyslu nebo STV Group, přední česká zbrojní a průmyslová společnost, která je jediným výrobcem velkorážové munice v České republice.
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Havlíčka doprovázejí také zástupci firmy Tatra Defence Vehicle, která se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel a spadá do holdingu CSG podnikatele Michala Strnada. „Dobře si uvědomujeme příležitosti v rámci obnovy Ukrajiny. Minulá vláda o tom ráda mluvila, ale programy stály,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu. Připravují se podmínky pro konkrétní obchody a investice v oblasti těžby a energetiky, stavebnictví, strojírenství i nových technologií.
Současná mise na Ukrajinu se připravovala několik měsíců. Vzhledem k tamní situaci se dokonce několikrát uvažovalo o jejím zrušení. Nakonec ale v úterý odstartovala. Delegace vyrazila hodinu po poledni z Prahy, aby vyzvedla ministra v Bratislavě, kde se účastnil zasedání česko-slovenské vlády. Následný přesun přes Polsko na Ukrajinu už probíhal v režimu naprostého utajení. Ve stejném duchu budou probíhat i následující dva dny, které vicepremiér na Ukrajině stráví.
„Pokud nebudeme aktivní nyní, budeme hrát druhé housle, což nesmí nastat,“ upozornil Havlíček. Během dvou dnů má v plánu jednat mimo jiné s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým nebo s již zmíněným ministrem energetiky Denysem Šmyhalem. Otazníky až do poslední chvíle visely nad možným setkáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, s nímž se Havlíček setkal například loni v květnu. Kvůli zahraniční cestě Zelenského se nakonec politici na Ukrajině nepotkají.
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Během cesty chce Havlíček navštívit několik měst a setkat se se zástupci tamní regionální správy. Podnikatelé se mají zúčastnit několika podnikatelských fór. Celý program ale bude záviset na aktuální bezpečnostní situaci. Země se od února 2022 brání ruské agresi a téměř každý den čelí masivním útokům.
Ukrajina je nicméně podle Tomáše Kopečného z Hospodářské komory pro české firmy stále významnějším trhem. Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2023 až 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni čeští exportéři vyvezli zboží za zhruba 63,2 miliardy korun, zatímco Ukrajina do Česka dovezla zboží za 38,8 miliardy. Oproti roku 2023 vzrostl český export na Ukrajinu o 40,9 procenta.
„Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který ministra a podnikatele na cestě doprovází.
„Naším cílem je otevřít dveře novým obchodním příležitostem, podpořit konkrétní projekty a posílit ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi,“ doplnil Rafaj. Na jeho slova navázal mluvčí Hospodářské komory Jan Sotona. „Mise není jednorázovou návštěvou, ale navazuje na dlouhodobou spolupráci a předchozí podnikatelské cesty. Obnova Ukrajiny není jen otázkou poválečné rekonstrukce. Investice do energetiky, infrastruktury a fungování průmyslu jsou potřebné již nyní,“ uzavřel Sotona.