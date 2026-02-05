Beru to jen jako politickou deklaraci, řekl Havlíček k vizi dvourychlostní Evropy

„Já osobně si myslím, že to nebude nějaká nová cesta dvourychlostní Evropy,“ řekl Havlíček po dnešním jednání s německými ministry hospodářství a energetiky Katherinou Reicheovou a digitalizace Karstenem Wildbergerem. „Beru to spíš jako jakousi politickou deklaraci,“ dodal.
Agentura Reuters na konci ledna informovala, že německý ministr financí a spolupředseda sociální demokracie (SPD) Klingbeil plánuje vznik nového bloku šesti předních ekonomik Evropské unie. V dopise pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska k jednání, jehož cílem mělo být zlepšení rozhodovacích procesů a oživení unijní ekonomiky.
|
Užší spolupráce šesti zemí by se měla podle Klingbeilových představ týkat kapitálových trhů, investic do obrany či zajišťování klíčových surovin. „Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu,“ řekl Klingbeil v lednu na hospodářské konferenci deníku Die Welt.
Podle Havlíčka ale v rozhovorech s ministry Reicheovou a Wildbergerem zmínka o možnosti dvourychlostní Evropy nezazněla. Naopak byli podle něj „velmi dobře naladění na spolupráci s Českou republikou“. Podle Havlíčka chce česká vláda podporovat evropskou spolupráci všech sedmadvaceti zemí a nechce dopustit, aby se EU postupně fragmentovala. „To ve finále nepomůže vůbec nikomu,“ uvedl.