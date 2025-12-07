Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček

Česko podle místopředsedy ANO Havlíčka nepřijde o daňové příjmy z Agrofertu, holding nebude Babišem převeden do zahraniční trustové struktury. K převedení holdingu na nezávislého správce podle něj dojde v limitu třiceti dnů od Babišova jmenování do funkce premiéra. Havlíček to řekl v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS.
Havlíček Babišovo rozhodnutí nevratně se vzdát Agrofertu označil za nadstandardní a vysoce státnický krok. „Je pravda, že se tak obvykle činí pouze na omezenou dobu. Jsem přesvědčen, že pan Babiš šel nad rámec toho, co všichni očekávali,“ řekl.

„Agrofert tu odváděl desítky miliard korun na daních, je to jeden z největších zaměstnavatelů a investorů. I proto je to velmi vážné rozhodnutí, i s ohledem na rodinu,“ okomentoval Havlíček. Blíže ale proces komentovat nechtěl, podle svých slov nezná přesné detaily.

Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) ocenil, že prezident Petr Pavel stanovil podmínky pro jmenování Babiše premiérem. „Překvapivé je, jak jsme kolem toho zažili zbytečné kličkování Andreje Babiše,“ uvedl. Podle něj by například v zahraničí takové prohlášení zaznělo ve Sněmovně nebo například v rozhovoru s novináři. Babiš ale své rozhodnutí oznámil ve videu na sociálních sítích.

Kupka dodal, že bude nadále v Babišově zájmu Agrofert nepotápět. Holding totiž po jeho smrti zdědí jeho děti.

Podle šéfa Motoristů a kandidáta na ministra zahraničí Petra Macinky bude část veřejnosti vždy mít nějaké pochybnosti. Důležité podle něj je samo politické rozhodnutí.

„Je to jakási morální zkouška Andreje Babiše. V minulých letech několikrát selhal,“ řekl dosluhující ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Babiš podle něj ukáže, zda bude sloužit všem občanům.

Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

Předseda hnutí ANO své rozhodnutí vzdát se holdingu Agrofert oznámil ve čtvrtek. Uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu bude spravovat nezávislý správce prostřednictvím trustové struktury, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Agrofert získají Babišovy děti až po jeho smrti.

Babiš tak splnil podmínku prezidenta Petra Pavla, který chtěl, aby před jmenováním do funkce premiéra veřejně oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pavel v reakci na Babišovo prohlášení oznámil, že jej v úterý jmenuje premiérem.

