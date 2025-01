Korespondenční volbu u Ústavního soudu nenapadneme, řekl Havlíček

„Po dohodě s ústavními právníky a vyhodnocení celé situace jsme stížnost nakonec nepodali a nechystáme se k tomu. To, že je to účelovka, ještě neznamená, že to je protiústavní. Pochyby tam sice byly, ale šance by byla minimální,“ řekl Havlíček Seznam Zprávám.

Novinku budou moci krajané využít už letos při sněmovních volbách, což se pokoušely změnit opoziční hnutí ANO a také SPD, která u Čechů v cizině v minulých volbách příliš nebodovala. Obě hnutí při projednávání ve Sněmovně loni avizovala, že novelu možná napadnou u ÚS.

Zastánci hlasování poštou poukazovali na to, že je tato metoda běžná ve většině evropských zemí a že je nutné zpřístupnit volební právo i Čechům v rozlehlých oblastech, pro něž je časově i finančně náročné cestovat kvůli hlasování i stovky kilometrů nebo několik dní na zastupitelský úřad. Oponenti zpochybňovali soulad korespondenční volby s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by novela zákona o správě voleb u přezkoumání Ústavním soudem obstála.

Češi v zahraničí mohou dosud hlasovat v cizině pouze na 110 zastupitelských úřadech, zatímco v Česku je více než 14 000 volebních místností. Při posledních sněmovních volbách mohlo v zahraničí vybírat poslance asi 18 800 Čechů, hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V loňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 600 000 českých občanů.

Poslanecký klub ANO v úterý probírá to, zda u ÚS naopak napadne vládní důchodovou reformu. Experti opozičního hnutí zanalyzovali možné protiústavní aspekty reformy a procedury jejího přijetí. Předsedkyně klubu Alena Schillerová už dříve ČTK řekla, že sama podání k ÚS podporuje, stejně jako předseda ANO, expremiér Andrej Babiš.