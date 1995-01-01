Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z jeho mnoha životních momentů i běžných dnech. Při jednáních s americkými prezidenty, na snímcích s dalajlamou, s nímž ho pojilo blízké pouto, na milovaném Hrádečku... Významných chvil bylo spousta. Na snímku je Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Tenistka Martina Navrátilová na exhibici na pražské Štvanici v roce 1995. Na fotografii s českým prezidentem Václavem Havlem.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Prezident Václav Havel s manželkou Olgou se zúčastnil zahájení festivalu Pražské jaro 1993 v Obecním domě.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Václav Havel, Vladimír Petrus, Richard Falbr. Setkání a jednání. Pražský hrad. (1993)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Václav Havel v roce 1993 na snímku s Václav Klausem. Dvojice mužů, která v polistopadové politice zanechala hlubokou stopu.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Ruský prezident Boris Jelcin na státní návštěvě s Václavem Havlem. (1993)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Václav Havel na snímku z roku 1993. V tomto roce byl Havel po rozpadu federace zvolen prvním prezidentem samostatné České republiky.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
V letech 1989 až 1992 byl zároveň devátým a posledním prezidentem Československa. Václav Havel opět na snímku z roku 1993.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Václav Havel s poslancem za ČSSD Pavlem Dostálem po napadení. Dostála tenkrát nedaleko Malostranského náměstí přepadlo několik mužů, kteří mu způsobili řadu řezných ran na hlavě a v obličeji. (1997)
Autor: Materna Dan, MAFRA
Václav Havel na fotce z mládí, v divadelní dílně Schiller-Theater v Západním Berlíně. (1968)
Autor: ullstein bild / ullstein - Buhs/Remmler, ČTK
Václav Havel a tehdejší předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček. (1992)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Václav Havel se svou druhou ženou Dagmar Havlovou na snímku z roku 1997
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Ministr zahraničí USA Warren Christopher a Václav Havel. Státní návštěva. (1996)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Španělský král Juan Carlos I. a Václav Havel. Státní návštěva. Přivítání na Pražském hradě. (1995)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Americký prezident Bill Clinton, který přiletěl na návštěvě Prahu, a Václav Havel. Clintonova první oficiální návštěva České republiky je dodnes nezapomenutelná, například si tehdy zahrál na saxofon v jazzovém klubu Reduta. (1994)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Prezident ČR Václav Havel a spisovatel Bohumil Hrabal, který se stal laureátem literární ceny Jaroslava Seiferta během slavnostního večera. (1993)
Autor: Neff David, MAFRA
V roce 1996 britská panovnice Alžběta II. poctila svou vůbec jedinou návštěvou Českou republiku. Dočkala se přijetí u Václava Havla.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Britská královna Alžběta II. s Václavem Havlem při návštěvě Česka. (1996)
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Člen britské královské rodiny zavítal do Prahy i v roce 1992 – princ Charles, dnes král Karel III. Na snímku jak jinak než s Václavem Havlem.
Autor: Růžička Michal , MAFRA
Vášnivý řidič už odmalička? Václav Havel a jeho první automobil v létě roku 1939
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pražský hrad a setkání Rolling Stones s prezidentem Václavem Havlem. Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards a Ron Wood. (1995)
Autor: Materna Dan, MAFRA
Exprezident Václav Havel na snímku z roku 2009, kdy znovu vyjádřil podporu Straně zelených před podzimními volbami do Sněmovny.
Autor: Materna Dan, MAFRA
Václav Havel s dalším americkým prezidentem Barackem Obamou. Rok 2009 a summit EU-USA v Praze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel a bývalý prezident USA Bill Clinton. Clinton Havla charakterizoval mimo jiné jako člověka, který si uvědomoval, co je podstatou demokracie. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel a bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, která byla jeho blízkou přítelkyní, při společné večeři. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel si při návštěvě New Yorku prohlédl Ground Zero, místo, kde stála „dvojčata“ World Trade Center. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident Václav Havel a Dagmar Havlová cestou na pracovní návštěvu USA. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident Václav Havel a prezident USA George Bush při jednání v oválné pracovně Bílého domu. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Blízcí přátelé – bývalý prezident Václav Havel a tibetský duchovní dalajlama. (2003)
Autor: Neff David, MAFRA
Prezident Václav Havel na Karlově mostě pozoruje rozsah záplav v Praze. V pozadí zatopená Kampa. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel se svou fenkou Ďulou na snímku z roku 2002. Drzý a agresivní pes, který nikoho neposlouchal a každého kousl, vzpomínal na kníračku bývalý Havlův mluvčí Ladislav Špaček.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Václav Havel a Olga Havlová na Hrádečku u Trutnova (nedatováno). Havel si tu ve druhé polovině 60. let koupil chalupu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Václav Havel na Hrádečku (nedatováno). Tady pak prožil i poslední dny svého života.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Návrat z Nagana. Z letiště zamířili zlatí hokejisté na pražskou Ořechovku, kde je na zahradě své vily přijal tehdy nemocný prezident Václav Havel. Na snímku s Dominikem Haškem. (1998)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident republiky Václav Havel během setkání s olympioniky po historickém úspěchu v Naganu na zahradě své vily, kde jim předal pamětní medaile. (1998)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident ČR Václav Havel se při návštěvě Itálie sešel s papežem Janem Pavlem II. v knihovně papežského sídla ve Vatikánu. (6. dubna 2002)
Autor: Neff David, MAFRA
Italský premiér Silvio Berlusconi a prezident České republiky Václav Havel na státní návštěvě Itálie. (5. dubna 2002)
Autor: Neff David, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel s manželkou Dagmar Havlovou nastupuje do letadla v Praze před plánovanou cestou do Itálie. (24. září 2001)
Autor: Neff David, MAFRA
Prezident Václav Havel si při své cestě Podkrušnohořím prohlédl lom Chabařovice nad nádrží Roudníky. (3. září 2001)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel při poslední oficiální návštěvě v Bratislavě na Slovensku. V pozadí slovenská státní vlajka. (2003)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident Václav Havel a německý spolkový kancléř Gerhard Schröder. (2003)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident České republiky Václav Havel a jeho manželka Dagmar Havlová před odletem do Německa. (17. ledna 2003)
Autor: Neff David, MAFRA
Premiér Miloš Zeman přinesl prezidentovi České republiky Václavu Havlovi kufřík, který měl obsahovat dokumenty dokazující nezákonné sledování politiků tajnou službou. (14. ledna 1997)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Americký prezident George W. Bush a prezident Václav Havel na Pražském hradě. Summit NATO. (2002)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident Václav Havel se svojí ženou Dagmar ve Svatém Janu nad Malší si připíjejí s místními hasiči. (6. dubna 2000)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Nový ministr vlády Karel Březina (vlevo vepředu) po svém jmenování na zámku v Lánech s prezidentem Václavem Havlem (vpravo vzadu). Na snímku dále Ivo Mathé (vlevo vzadu) a Miloš Zeman. (24. března 2000)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Václav Havel se svým novým vozem. Volba padla na velké SUV Mercedes-Benz GL 500. (2010)
Autor: Pitrof Jiří, MAFRA
Václav Havel po propuštění z nemocnice Motol, kde mu operovali zánět v krku. Jeho rehabilitaci tehdy zkomplikovalo zahlenění plic. (2009)
Autor: Viktor Chlad, MAFRA
Premiéra filmu Odcházení bývalého prezidenta Václava Havla v pražském kinu Lucerna. (2011)
Autor: Vlček František, MAFRA
Václav Havel a Madeleine Albrightová, šéfka americké diplomacie a česká rodačka, na snímku z roku 2000. Albrightová se do Česka ráda vracela.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber za návštěvy prezidenta Václava Havla. (2000)
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Václav Havel, Dagmar Havlová a Sean Connery na evropské premiéře filmu Liga výjmečných.(2003)
Autor: Materna Dan, MAFRA
Exprezident Václav Havel přišel odvolit do parlamentních voleb na ZŠ Norbertov v Praze 6. (2010)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Bývalý prezident republiky Václav Havel položil 17. listopadu kytici k památníku listopadových událostí na Národní třídě v Praze při dvacátém výročí sametové revoluce. (2009)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Tibetský duchovní vůdce dalajlama přiletěl na třídenní návštěvu Prahy, na kterou ho pozval bývalý prezident Václav Havel. Dalajlama tehdy navštívil Havla jen týden před jeho úmrtím. (2011)
Autor: Materna Dan, MAFRA
Exprezident Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Na Pražském hradě vyvěsili černou vlajku a lidé přinášeli k jeho vystavenému portrétu květiny. (18. prosince 2011)
Autor: Vlček František, MAFRA
Pietní místo k uctění památky Václava Havla na Moravském náměstí v Brně. Jedna z žen drží tehdejší mimořádné vydání deníku MF DNES: Slzy pro Václava Havla. (2011)
Autor: Filip Fojtík, MAFRA