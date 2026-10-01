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OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

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Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993) Tenistka Martina Navrátilová na exhibici na pražské Štvanici v roce 1995. Na... Prezident Václav Havel s manželkou Olgou se zúčastnil zahájení festivalu... Václav Havel, Vladimír Petrus, Richard Falbr. Setkání a jednání. Pražský hrad.... Na Moravě. Václav Havel na návštěvě dětské nemocnice. (1993) Václav Havel. Poslanecká sněmovna. Konec volebního období. (1992) Václav Havel. Návštěva thajské princezny Chulabhorn v České republice. (2000) Václav Havel s Václavem Klausem (1993) Ruský prezident Boris Jelcin na státní návštěvě s Václavem Havlem. (1993) Václav Havel (1993) Václav Havel (1993) Václav Havel s poslancem za ČSSD Pavlem Dostálem po napadení. Dostála tenkrát...
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z jeho mnoha životních momentů i běžných dnech. Při jednáních s americkými prezidenty, na snímcích s dalajlamou, s nímž ho pojilo blízké pouto, na milovaném Hrádečku... Významných chvil bylo spousta.

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OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

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