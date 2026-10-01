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Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. Policie posílila hlídky
Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie zatím nezaznamenala žádné zásadní problémy. Na...
Američanka po nezdařené popravě zůstává v bezvědomí a na přístrojích
Američanka Christa Pikeová, která skončila v nemocnici po nezdařené středeční popravě smrtící injekcí v Tennessee, zůstává v bezvědomí a na přístrojích, sdělili v pátek soudu její obhájci. Tato nyní...
Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku
Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské...
Britští policisté obvinili muže z přípravy teroristického útoku na Nigela Farage
Britská policie v pátek obvinila 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa strany Reform UK Nigela Farage. Obviněným je Joshua Kerry, který již od července čelí obvinění z...
Rektoři odmítají navrhovaný rozpočet VŠ. Hrozí omezení počtu přijímaných studentů
Navrhovaný rozpočet veřejných vysokých škol je podle rektorů nedostatečný. Vyzvali vládu, aby peníze navýšila. Vysoké školy by měly v příštím roce pracovat s rozpočtem 35,9 miliardy korun.
Situace v Oleškách je děsivá, uvedla eurokomisařka. Vyzvala Rusko k pomoci
Rusko musí poskytnout humanitární pomoc strádajícím lidem v okupovaném ukrajinském městě Olešky, uvedla eurokomisařka Hadja Lahbibová. Situaci ve městě, kde je podle ukrajinských činitelů drženo bez...
Na chybu v plánování má nárok i hlava státu. Kdo něco podobného nezažil, ať hodí kamenem
Znáte to, lístky na ten koncert jsem koupil své ženě, ale těšil jsem se hlavně já. Kdo by nechtěl vidět dirigovat a zpívat na Pražském jaru atraktivní Barbaru Hannigan. Jenže moje drahá polovička...
Letošek je třetí nejsušší od roku 1961. Na metr čtvereční chybí 150 litrů vody
Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na svém facebooku.
Pavlova dovolená o volbách? Macinka žertuje, Turek by zrušil i cestu na Měsíc
Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vynechat příští týden komunální volby v Černoučku kvůli soukromé cestě vyvolalo rozporuplné reakce. Například ministr zahraničí Petr Macinka prohlásil, že jej...
V příběhu unesených chlapců se držím reality. Pohltilo je zlo, ale vzdorovali, líčí Klečka
Román Černý kos vznikl na motivy skutečného případu únosu a zneužívání dvou chlapců a přinesl jeho autorovi cenu Magnesia Litera. „Pro mě je to především příběh o hrdinství, které není závislé na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Hrádeček Václava Havla. První dáma tu plánovala hotelový rezort. Co s ním bude?
Pravda a láska musí zvítězit, i když na čas poražena bývá, stojí na plotě u vstupu na chalupu na Hrádečku, kde prezident Václav Havel trávil i své poslední chvíle. Několik dnů před výročím Havlových...
Jako manželství, které proklínáte, ale nemůžete odejít. Jak AI mění životy Číňanů
Čína vsadila na rychlý rozvoj umělé inteligence, její masové používání ale začíná přinášet i problémy, například kvůli slepé důvěře v chybné rady chatbotů. Peking proto začíná v některých oblastech...