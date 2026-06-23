Havlová definitivně odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla knihovnou

Tento krok přichází jen několik dní poté, co se nové vedení Knihovny snažilo situaci zachránit. Předseda správní rady David Dušek ještě v pátek věřil v dohodu. Zástupci tehdy intenzivně jednali o podmínkách, za kterých by Havlová licenci organizaci ponechala.
Vdova po prezidentovi tehdy pokračování fungování pod stávajícím názvem podmiňovala nejen koncepcí smysluplného projektu, ale také dostatečným financováním, příchodem nových zaměstnanců a jasnou strategií. Úterní vyjádření Dagmar Havlové však tyto naděje definitivně ukončilo.
Odkaz může patřit veřejné instituci, míní Havlová
Dagmar Havlová je přesvědčena, že odkaz Václava Havla se již stal pevnou součástí moderních dějin České republiky, a proto by s ním mělo být nakládáno jinak. „Za přirozené bych považovala poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s mým manželem do veřejné instituce, pro jejich trvalou ochranu, profesionální péči a zpřístupnění veřejnosti,“ uvedla ve svém aktuálním písemném vyjádření.
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Knihovnu Václava Havla opouští i vdova po exprezidentovi. Nemám už sílu, vzkázala
Zároveň však zcela nezavírá dveře před případnými budoucími iniciativami. Pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina osob schopná odkaz Václava Havla „dlouhodobě a důstojně rozvíjet“, je připravena o poskytnutí souhlasu s užíváním jména znovu jednat. Současná instituce ale podle ní tuto důvěru ztratila.
Problémy v Knihovně Václava Havla eskalovaly na počátku června, kdy Havlová poprvé oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. V reakci na to instituci opustili také její klíčoví dlouholetí mecenáši, miliardáři Zdeněk Bakala a Karel Komárek.
Celá situace navíc vedla k tomu, že správní rada následně nebyla usnášeníschopná, což organizaci paralyzovalo v přijímání rozhodnutí. Výpovědi podala podstatná část personálu včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola.
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Rozhodnou nejbližší dny. Knihovna jedná s Dagmar Havlovou o získání práv
Rozhodnutí Dagmar Havlové staví Knihovnu Václava Havla (kterou v roce 2004 spoluzakládala spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem) do bezprecedentní situace. Vedení ještě před pár dny deklarovalo, že bez práv k názvu nemůže pokračovat v klíčových projektech, jako je badatelna, archiv, klubová činnost či udílení mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva a Ceny Toma Stopparda.
Na začátku června Havlová při loučení s institucí ujistila, že jméno manžela bude připomínat nadále, byť skrze jiné platformy. „Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se dál věnovat naší společné nadaci. A se všemi, kdo má Václava Havla v úctě, budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin,“ dodala.
Vyjádření zástupců knihovny Václava Havla redakce iDNES.cz zjišťuje.