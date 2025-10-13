Havel bude kandidovat na předsedu TOP 09. Ženíšek o tom vážně přemýšlí

Josef Kopecký
  15:31aktualizováno  19:25
Kandidaturu na pozici nového předsedy TOP 09 jako první oznámil dosavadní místopředseda Matěj Ondřej Havel. „Ano, budu kandidovat na předsedu TOP 09. Získal jsem od voličů silný mandát, obhájil pozici lídra ve svém kraji a nyní jsem připraven napnout síly pro TOP 09,“ uvedl pro iDNES.cz Havel, který byl lídrem koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji.
Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude.

Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude.
Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude.
Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude.
Matěj Ondřej Havel řekl iDNES.cz sdělil, že bude kandidovat na předsedu TOP 09. V čele strany by nahradil Markétu Pekarovou Adamovou, která už kandiidovat do čela strany nebude.
45 fotografií

Zájem kandidovat naznačil Matěj Ondřej Havel hned po volbách. Ve štábu koalice SPOLU řekl iDNES.cz po uzavření volebních místností, že když obhájí mandát, velmi pravděpodobně bude na sněmu kandidovat na předsedu. Nyní kandidaturu na šéfa TOP 09 definitivně potvrdil.

Volební sněm se uskuteční 8. listopadu v Praze a strana si na něm zvolí nástupce Markéty Pekarové Adamové, která nebude obhajovat svůj post. Nekandidovala ani do Sněmovny.

Vážně o kandidatuře přemýšlí ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který obhájil post poslance v Plzeňském kraji. „O kandidatuře na předsedu vážně přemýšlím. Výsledek voleb a mandát, který jsem od voličů dostal, mě k této úvaze a odpovědnosti přirozeně vedou,“ uvedl pro iDNES.cz Ženíšek.

Už dříve, od listopadu 2015 do listopadu 2017, byl prvním místopředsedou TOP 09, před tím i potom byl celkem osm let i řadovým místopředsedou strany.

„V tuto chvíli je pro mě ale nejdůležitější, aby TOP 09 vytvořila silnou politickou sílu, která se nebude nekriticky ohlížet do minulosti, ale nabídne jasný a srozumitelný plán do budoucna — a která příště porazí hnutí ANO a další extremistické a populistické strany,“ říká Ženíšek.

Kupka uvažuje o vedení ODS. V opozici chce udržet neformální spolupráci SPOLU

Nominaci pražské organizace na nového předsedu má bývalý šéf strany Jiří Pospíšil.

První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zatím neřekl, zda bude kandidovat. „To jsou předčasné věci, o tom bude debata na krajských konferencích,“ reagoval minulý týden Válek na dotaz, zda bude chtít být předsedou strany.

„Na předsedu kandidovat nebudu. Mám nominace na místopředsednické pozice. Svou kandidaturu zvážím podle průběhu vnitrostranické diskuse,“ sdělil iDNES.cz staronový šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Kdo vypouští drony nad Evropou? Západní služby podezírají ruskou stínovou flotilu

Premium

Západní bezpečnostní služby se domnívají, že drony narušující evropský vzdušný prostor pravděpodobně vypouští Rusko ze svých lodí patřících k takzvané „stínové flotile“. Ta je využívána primárně...

13. října 2025

Kryjeme záda ženám, které chtějí rodit doma, říká porodník Petr Holba

Premium

Lékaři obvykle varují před domácími porody a stát se tváří, jako by neexistovaly. Jenže v Česku se každý rok narodí doma až tisíc dětí. Přesné číslo nikdo nezná. Už i části porodníků vadí, že stát...

13. října 2025

Přebytek hroznů a klesající poptávka. Kalifornští vinaři hledají cesty, jak přežít

Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí...

13. října 2025

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  19:31

Po letech utrpení skončila válka v Pásmu Gazy. Začíná čas obnovy, řekl Trump

Po letech utrpení a krveprolití skončila válka v Pásmu Gazy a nyní nastal čas obnovy, uvedl americký prezident Donald Trump v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde se koná vrcholná schůzka řady zemí světa k...

13. října 2025  19:29

Horší je Bartoš s teroristickou Antifou než Turkův humor, zaútočil Macinka

Předseda Motoristů Petr Macinka zaútočil na exšéfa Pirátské strany Ivana Bartoše. Když se v pondělí znovu zastával čestného prezidenta hnutí Filipa Turka, který čelí kritice kvůli údajným rasistickým...

13. října 2025  19:27

Havel bude kandidovat na předsedu TOP 09. Ženíšek o tom vážně přemýšlí

Kandidaturu na pozici nového předsedy TOP 09 jako první oznámil dosavadní místopředseda Matěj Ondřej Havel. „Ano, budu kandidovat na předsedu TOP 09. Získal jsem od voličů silný mandát, obhájil...

13. října 2025  15:31,  aktualizováno  19:25

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostávají i palestinští vězni

Do Izraele se v pondělí vrátilo všech zbývajících 20 izraelských rukojmích, které uneslo palestinské teroristické hnutí Hamás při útoku na Izrael z října 2023 a zadržovalo je 738 dní v Pásmu Gazy....

13. října 2025  7:26,  aktualizováno  18:55

Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše

Filip Turek zůstává i po schůzce, na kterou si ho pozval šéf ANO Andrej Babiš, kandidátem Motoristů sobě do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů sobě Petr Macinka po jednání...

13. října 2025  9:35,  aktualizováno  18:40

Na východním Slovensku se srazily rychlíky, zranilo se více než 90 cestujících

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Zranění utrpělo 91 lidí, z toho sedm velmi vážná. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  18:37

Nevinný ve vazbě a na psychiatrii. Stát ho odbyl tisíci, soud přiznal rekordní miliony

Rekordní odškodné ve výši 11,5 milionu korun vyplatil státu muži, jenž čelil před 13 lety nezákonnému stíhání. Vysoké odškodnění soud muži přiznal, protože se stíhaný ve vazbě zhroutil a skončil na...

13. října 2025  18:25

Zelenskyj opět navštíví Bílý dům. S Pavlem mluvil o dalších nápadech na obranu

Americký prezident Donald Trump se chystá v pátek přivítat v Bílém domě svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Ten v pondělí hovořil mimo jiné s českým prezidentem Petrem Pavlem. Poté...

13. října 2025  17:20,  aktualizováno  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.