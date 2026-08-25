Armáda obdrží od USA osm vrtulníků. Havarovaný stroj zatím nahrazovat nebude

„Havarovaný vrtulník armáda zatím nahrazovat nebude,“ potvrdil Holas.
Armáda po havárii provoz všech vrtulníků platformy H-1 Viper a Venom pozastavila. V pondělí uvedla, že se do provozu opět vrátily Vipery v Polsku, vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou by mohly být opět v provozu v polovině tohoto týdne.
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Armádní vrtulníky jsou po tragické nehodě opět ve vzduchu
Holas v úterý pro iDNES.cz doplnil, že ke konci dekády – předpokládá se rok 2028 – obdrží armáda od Američanů dalších osm vrtulníků v sestavě šest AH-1Z Viper a dva UH-1Y Venom. Tím by se armáda měla dostat na celkový počet devatenácti vrtulníků.
„Tyto vrtulníky byly České republice darovány v rámci programu Excess Defence Articles. Jejich dovybavení a úpravu pro potřeby vzdušných sil Armády České republiky, na které se v USA pracuje, majoritně hradí vláda Spojených států v rámci spojeneckých benefitů za materiální pomoc Ukrajině,“ dodal Holas.
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Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů.
Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.
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23. července 2026