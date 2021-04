Poslanci schválili zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě

Komisi návrh ukládá shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i následným haváriím v uplynulém roce. Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení, a také vyhodnotit správnost postupu státních orgánů a zjistit jejich případná procesní pochybení či liknavost.

„Budu hlasovat proti zřizování vyšetřovací komise, jen protože věřím policii ohledně Vrbětic a věřím jí i ohledně vyšetřování Bečvy, vytvořili bychom vyšetřovací komisi již k probíhajícímu aktivnímu vyšetřování,“ vyjádřil se před středečním hlasováním ministr životního prostředí Richard Brabec.



Pro přijetí návrhu hlasovalo 52 z přítomných 90 poslanců, v drtivé většině z řad opozice a také poslanci koaliční ČSSD. Hlasování se zdrželi především poslanci KSČM a vládního hnutí ANO.

Vznik komise navrhla opozice

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám.

Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu. Stejně jako ministr Brabec již dříve vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert.



„Jsem naštvaný, že se posouvají termíny od znalce,“ řekl v březnu ve Sněmovně Brabec. Poslanci podle něj ale musí respektovat, že stále probíhá policejní vyšetřování.

Odpůrci komise, včetně ministra Brabce, argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla.

Hlavní debata probíhala na jednání Sněmovny 10. března, kdy však hlasování o návrhu zablokovali poslanci ANO, když si šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek vzal pauzu na poradu poslaneckého klubu až do dalšího bodu jednání.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.