STALO SE DNES: Havaj v plamenech. Horolezci za sebou nechali umírajícího muže

Požáry na havajském ostrově Maui si vyžádaly už 36 mrtvých. Plameny jsou nejničivější kolem města Lahaina na západě ostrova, kde oheň poškodil část historického centra a přiměl lidi prchat před živlem do oceánu.

Horolezci zdolávající druhou nejvyšší horu světa K2 bez zájmu přelézali pákistánského nosiče, který ležel zraněný na zemi. Německému deníku Bild to popsal rakouský hoteliér a horolezec Wilhelm Steindl. Sedmadvacetiletý Muhammad Hassan následně zemřel. Steindl se domnívá, že kdyby byl Hassan původem ze Západu, ostatní by mu pomohli.

Z největšího ruského skladu vojenského vybavení v Burjatsku na východní Sibiři zmizela už téměř polovina tanků a obrněných vozidel z časů Sovětského svazu, která se v areálu nacházela před vypuknutím invaze na Ukrajinu. Uvádí to portál The Moscow Times, podle něhož to svědčí o tom, že Moskvě na frontě chybí těžká bojová technika.

Prezident Petr Pavel podepsal zpřísňující novelu zákona o střetu zájmů politiků, sám nebude kvůli jejím nedostatkům moci naplnit novou povinnost o podávání majetkového oznámení. Uvedl to ve čtvrtek v dopisu předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Zároveň požádal o „zvážení kroků“ k nápravě další předlohou tak, aby by mohl zákonné povinnosti dostát.

Případ policejního zásahu, při kterém v červnu 2021 zemřel v severočeských Teplicích Rom, míří k Evropskému soudu pro lidská práva. Žalobu na Českou republiku podali právníci Evropského centra pro práva Romů (ERRC) a Fóra pro lidská práva (FORUM). Stížnost už v dubnu 2023 zamítl Ústavní soud ČR.