Hasičům chybí řidiči. Kvůli nedostatku lidí musí odpracovat více přesčasů

Na pozici hasič-strojník služby, který nejenže řídí cisternu, ale zároveň při zásazích obsluhuje zařízení hasičské techniky, pracuje v tuzemsku přes 2 300 příslušníků.

„V současné době není obsazeno 97 služebních míst. Nejvíce v Praze – 25, následně v Jihomoravském kraji – 14 a na Vysočině 11 míst. Ve všech ostatních krajích se číslo neobsazených míst pohybuje pod 10,“ upřesňuje mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Zaoralová.

„V této souvislosti již hrozí hraniční situace,“ varuje vrchní komisař pražských hasičů Martin Kavka a vypočítává, že jen za poslední rok od sboru odešlo 12 strojníků. V Praze je přitom místo pro 189 hasičů s řidičským průkazem skupiny „C“ a dostudovanou střední školou. Neobsazená je téměř šestina.

Čeští hasiči mezi nejlepšími

Každý chybějící příslušník HZS je pro jednotlivé sbory samozřejmě komplikací. Nedostatek lidí tak musí řešit tím, že povolávají hasiče do přesčasů, aby zajistily akceschopnost jednotek. Sami strojníci čili řidiči musí svědomitěji plánovat dovolenou. Když pak třeba na nějaké pražské stanici někdo náhle onemocní, velení je často nuceno přesouvat posily odjinud.

Mezi lidmi požívají hasiči velkou prestiž. Ostatně hasiči z Prahy a Liberce se před pár dny probojovali do TOP 10 hasičského Oscara – celosvětové soutěže Magirus Award 2018 nejlépe zvládnutých zásahů uplynulého roku. Češi uspěli mezi více než stovkou nominací z celé planety. Pražský sbor se pak za tragický požár hotelu v Náplavní ulici, kde z žebříků zachránili 40 hostů, umístil na 2. až 3. místě.

Polovina uchazečů vypadne

Přesto hasiči nové členy shánějí těžko, i když spustili po celé republice náborovou kampaň. „S každým vhodným uchazečem je proveden vstupní pohovor. Z již vybraných uchazečů pak nesplní cirka polovina psychotesty, někteří neprojdou zdravotně,“ upozorňuje Kavka. Poměrně přísná – ale nutná – kritéria pak v celorepublikovém měřítku nezvládne třetina uchazečů.

Kolik chybí strojníků Praha: 25

Jihomoravský kraj: 14 Kraj Vysočina: 11 Jihočeský kraj: 9 Středočeský kraj: 8 Plzeňský kraj: 7 Ústecký kraj: 5 Karlovarský kraj: 4 Olomoucký kraj: 4 Liberecký kraj: 3 Zlínský kraj: 3 Moravskoslezský kraj: 2 Pardubický kraj 1 Královéhradecký kraj: 1 Celkem: 97

„Výcvik musíte mít stejný jako mají ostatní hasiči. Nejdříve absolvujete tříměsíční kurz a poté začnete jezdit k požárům. Pokud máte řidičský průkaz skupiny C a nějaké zkušenosti, tak můžete absolvovat další kurz hasič strojní služba,“ popisuje praxi osmadvacetiletý Martin Jelínek, který řídí cisternu pro pražskou centrálu v Sokolské ulici.

Plat nastupujícího hasiče-strojníka bez praxe je bezmála 29 tisíc korun hrubého měsíčně včetně proplacených pohotovostí. Řidič s praxí do tří let bere průměrně necelých 34 tisíc. A zkušenější strojníci si přijdou na 39 tisíc hrubého včetně všech dalších složek platu. V Praze je pak podle Kavky průměrný plat řidiče 42,5 tisíce korun.

„Nejdůležitější je mít týmového ducha, protože výjezdy zvládnete jedině společně v týmu. U specializace strojník je navíc důležité technické zaměření, alespoň jako koníček. A sportovci tu práci budou zvládat určitě lépe,“ popisuje ideální předpoklady uchazečů Jelínek.

V Česku dnes slouží téměř 7 tisíc hasičů. Do tří let by jich mělo přibýt dalších 450. Pokud se je povede najít.