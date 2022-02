Kvůli počasí měli ve čtvrtek hasiči přes 4700 výjezdů. Večer vichr udeří znovu

Kvůli silnému větru vyjížděli hasiči ve čtvrtek od půlnoci do osmé hodiny večer celkem k 4 756 zásahům. To je třináctkrát víc než dlouhodobý denní průměr. Odstraňovali stromy ze silnic i železničních tratí a čerpali vodu ze zatopených domů. Nejvíc zasahovali ve středních Čechách. V pátek by měl podle Českého hydrometeorologického ústavu vítr opětovně sílit.