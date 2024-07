Užitečné, ale obtížné. Hasiči vyjíždějí kvůli vosám i čtyřikrát častěji

V Jihočeském kraji hasiči v červnu a v červenci vyjeli kvůli likvidaci hmyzu už celkem šestsetkrát, loni evidují za stejnou dobu sotva čtvrtinu případů.

„Zásahy související s nebezpečným hmyzem u nás letos výrazně narostly. Denně vyjíždíme k nebezpečnému hmyzu přibližně jedenáctkrát, loni byl průměr za stejné období dva a půl výjezdu za den,“ shrnula mluvčí hasičů v Jihočeském kraji Vendula Matějů.

Celorepublikové statistiky ukazují, že zásahů je v součtu skoro třikrát víc než loni. Zatímco minulý rok v červnu a v červenci vyjeli k likvidaci hmyzu asi ve 1300 případů, letos k 25. červenci pomáhali už u více než 3600 případů.

Vedle jihu Čech mají hasiči napříč republikou s obtížným hmyzem nejvíc práce ještě v Plzeňském kraji, kde od začátku roku evidují skoro osm set výjezdů, a na Vysočině, kde se počet již také přehoupl přes šest set. Třeba v Ústeckém kraji ke dnešku evidují 275 výjezdů, za srovnatelné období loňského roku jich bylo 123. Naopak třeba Liberecký kraj dosud hlásí jen přes dvacítku výjezdů.

Hnízda obřích rozměrů

Entomolog Aleš Bezděk situaci vysvětluje příznivou, ne příliš studenou zimou. „Letos se zjevně podmínky povedly v zimě, na jaře a během časného léta, takže je vos hodně. Nejenže je dost hnízd, ale vosí kolonie jsou také poměrně početné,“ sdělil iDNES.cz odborník z Biologického centra AV ČR.

Na podzim vždy celá kolonie vyhyne a přežijí jen oplozené královny, které se ukrývají mimo hnízdo. V případě teplejší zimy jich přežije vyšší procento a když pak mají královny a dělnice díky příznivým klimatickým podmínkám na jaře dostatek potravy, mohou hnízda narůst do takřka obřích rozměrů.

„V takovém případě může být v hnízdě třeba i 10 tisíc zástupců. Pokud je potravy málo, hnízdo je poloviční či třetinové. Zima také není napříč zemí všude stejná, v některém regionu třeba nebyla tak příznivá, nebo tam jaro víc propršelo,“ vysvětluje velké rozdíly mezi kraji.

Většina druhů se drží stranou

V Česku se vyskytuje přibližně deset druhů vos, hnízda poblíž nebo uvnitř lidských obydlí si však staví jen dva z nich – vosa obecná a vosa útočná. Ostatní druhy se od lidí drží dál a je na ně možné narazit například v lese. „Vosy mohou zaútočit v organizované skupině jen pokud výrazně narušíte prostor kolem jejich hnízda, vnímají to jako jeho obranu,“ říká entomolog.

Pro laika jsou druhy od sebe prakticky k nerozeznání, jsou totiž zhruba stejně velké. „Chemické složení jedu je u všech druhů skoro identické, což platí i pro sršeň, která ho má pouze víc, protože je větší. Včelí jed je ve srovnání s tím vosím výrazně toxičtější,“ líčí entomolog.

Podotýká rovněž, že přemnožené nemusejí být všechny druhy, nýbrž právě jen ty, které obtěžují lidi. „Nebo si lidi kvůli vosám zkrátka jen víc zvykli volat hasiče,“ zamýšlí se.

Hasiči však nemají za povinnost likvidovat lidem vosí hnízda doma, na zahradě či jakémkoli soukromém pozemku. Vosy řeší jen na veřejných budovách či prostranstvích – třeba na budovách úřadů, škol či dětských hřištích. Výjimkou je situace, kdy je v objektu alergik.

„Lidem zpravidla doporučujeme, ať si zavolají deratizéra. Včely se snažíme řešit spíš přes včelaře, abychom je nemuseli likvidovat. Někdy si přijedou s rojáčkem a celý roj odchytí,“ říká mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda.

Vosy hubí různé škůdce

Lidi i vosy podle entomologa Bezděka v horku jednoduše vyhledávají podobná místa, proto vstupují častěji ke kontaktu. „Vosy mají žízeň, a tak se shromažďují na koupalištích nebo tam, kde jsou sladké limonády a rozpuštěné zmrzliny,“ líčí.

Sladkými látkami – těmi, které se běžně vyskytují v přírodě, i těmi, které jim sami nabízíme – vosa za normálních okolností živí pouze sama sebe. Loví však také hmyz a různé bezobratlé živočichy, a masitou potravou následně krmí svoje larvy. Klidně si ukousne třeba i šunky.

„Vosa dokáže být člověku i užitečná, v běžné zahradě zahubí spoustu škodlivého hmyzu, kterým pak krmí své larvy. Dokáže však secvaknout i užitečný hmyz, jako je třeba včela,“ říká odborník.

Vosy hnízdící stranou lidí by proto nechal žít. „Pokud máte vosí hnízdo na chalupě pod střechou a bojíte se jich, není jiná možnost než hnízdo zlikvidovat. Pokud je to však možné, nechal bych vosy v klidu žít. Sršně bývají víc dobrosrdečné, sršní hnízdo na zahradě by mně osobně nevadilo,“ uzavírá.