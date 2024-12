Na Štědrý den zuřilo v Česku nejvíce požárů za posledních pět let

Moře vyplavilo mrtvé, padla žalem. Ověnčená fotka ukázala hrůzy tsunami

Je to dvacet let od chvíle, co se odehrála jedna z nejničivějších přírodních katastrof v dějinách lidstva. Ohromné zemětřesení poblíž Sumatry v prosinci 2004 zvedlo vlnu tsunami, která zabila skoro...