V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasičům pomáhá vrtulník

V Jetřichovicích na Děčínsku hoří přibližně na čtyřech hektarech les. Večer velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň poplachu, na místě zasahuje čtrnáct jednotek hasičů. Na místo byl povolán také policejní vrtulník, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Vlacháč s tím, že hoří v Národním parku České Švýcarsko.

„Ohořelé stromy hrozí pádem a ztěžují pohyb jednotek. Zásah komplikuje těžký terén a vysoké teploty,“ doplnil mluvčí.

Deset hasičských jednotek vyjelo k požáru v Semíně, kde hoří mladý borovicový les o rozloze asi 200 krát 300 metrů. Velké horko ztěžuje likvidaci požáru. Předběžná škoda je 100 000 korun. Příčina zatím není jasná, podle hasičů se mohlo jednat o nedbalost nebo úmysl, uvedla mluvčí Vendula Horáková.



Hasiči měli požár nahlášený v 18:20, jeho lokalizaci ohlásil velitel zásahu krátce po sedmé hodině večerní. Hasiči museli podle mluvčí zřídit čerpací stanoviště, aby mohli vodu dopravovat na místo požáru. Lesní hrabanku prolévají proudy vody, aby se požár nerozšiřoval a opětovně se zasažená místa nevznítila.

„Na místo se dostavila vyšetřovatelka příčin vzniku požáru a předběžně jsou stanovené dvě verze vzniku požáru - nedbalost nebo úmysl. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun. Uchráněn byl majetek ve výši pěti milionů korun,“ sdělila mluvčí.



Hasiči v uplynulých dvou dnech zaznamenali v Česku 177 požárů, což je výrazně nad normálem. Dlouhodobý denní průměr je 48 požárů.

Meteorologové ve čtvrtek varovali, že kvůli vysokým teplotám hrozí ve všech krajích České republiky od pátečního odpoledne do příštího úterý nebezpečí vzniku požárů. Lidé by neměli rozdělávat oheň v lesích, neměli by vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

V reakci na varování ČHMÚ vyhlásila Praha zákaz rozdělování ohňů a kouření cigaret v parcích a lesních porostech. Nařízení platí od pátečního poledne do půlnoci 22. června.

Denní teploty o víkendu mohou vystoupit na 34, v krajních případech i na 36 stupňů Celsia.