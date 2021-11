Rodina odjela a na pivu jsem nebyl. Nakažení často kontakty tají, říká trasovačka

Shodou náhod pánovi odjela celá rodina pryč a s nikým v kontaktu nebyl. S tím ale nic neuděláme, říká operátorka Zuzka od hradeckých hasičů, kteří se zapojili do pomoci hygienické stanici s trasováním šíření nákazy covidu. Redakce iDNES.cz do jejich centra vyrazila. To, že nakažení lidé říkají, že se s nikým nesetkali, není pro operátory ničím výjimečným. „Málokdy se stane, že nám nahlásí, kde byli na pivu,“ podotýká Zuzka.