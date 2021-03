Hasiči i policisté se dostanou k očkování dříve, vláda schválila přesun

„Rada vlády pro zdravotní rizika v úterý rozhodla o změně pořadí složek IZS, tedy včetně policie. Posunuli jsme se v rámci skupiny 1B z jejího konce na začátek. Za námi byli původně už jen pracovníci krematorií v rámci přednostního očkování,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Vakcínu dosud dostala pouze část policistů, kteří byli součástí kritické infrastruktury. Od úterý tam patří celá policie.

„Ministerstvo vnitra požádalo ministerstvo zdravotnictví o zahájení očkování policie a hasičů a to s tím na jednání rady souhlasilo s tím, že stanoví počet vakcín a harmonogram,“ napsal Deníku N ministr vnitra Jan Hamáček.



Podle média se mají očkovat zejména ti policisté, kteří mohou být nasazeni do přímého výkonu služby, tedy třeba při hlídkách na hranicích okresů. „Kontakty s občany nebyly minimalizovány, naopak většina policistů se podílí na opatření v přímém kontaktu s občany. S tím se při tvorbě vládní strategie očkování nepočítalo,“ uvedla mluvčí pro Deník N.

Podle policejního prezidia je v současné době nakaženo 1047 policistů. Dalších 740 je v karanténě. K dnešnímu dni bylo podle Rendlové dohromady očkováno 6473 policistů a 810 dalších zaměstnanců policie. Celkem mají nyní policisté dostat vakcíny pro 26 tisíc lidí.



Jejich očkování má začít v příští týdnech. „Budeme se očkovat tak, jak nám budou přiděleny vakcíny, budeme k tomu používat vlastní očkovací místa ve zdravotnických zařízeních ministerstva vnitra, nebudeme vůbec součástí klasického systému, nebudeme se nikde registrovat,“ doplnila Rendlová.

„Očkováni budou ve zdravotnických zařízeních ministerstva vnitra, nebudou tedy navyšovat fronty občanů, kteří na očkování čekají, nebo je jakkoliv předbíhat,“ sdělila Deníku N mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

O potřebě rychlého očkování pro policisty v civilu mluvil nedávno v rozhovoru i policejní prezident Jan Švejdar. „Vyvíjím velký tlak, abychom policisty očkovali. Samozřejmě chápu strategii očkování a respektuji, že je nutné očkovat zdravotníky či učitele. Přesto jsem přesvědčen, že když máme venku nadpoloviční většinu sboru – a je to i armáda a celníci –, měli bychom se dostat na očkování hned teď, co nejdřív. Protože to je jediná cesta, jak sbor ochránit,“ řekl s tím, že se snaží docílit toho, aby vláda policisty posunula v očkovací strategii výše.



Redakce iDNES.cz oslovila i Hasičský záchranný sbor ČR, mluvčí Nicole Studená nebrala telefon a následně uvedla, že odpovědi pošle v pátek. Podle informací ze středy je nakažených 422 hasičů a přes 1000, kteří pomáhají ve zdravotnictví.