Hasiči měli o vánočních svátcích přes tisíc výjezdů. Šlo o nadprůměr

Hasiči v Česku měli o Vánocích 1 163 výjezdů, z toho 178 bylo k požárům. Podle počtu událostí tak byly letošní svátky mírně nadprůměrné, informovala v sobotu mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Nejvíce práce měli hasiči na Štědrý den, kdy bylo zásahů 515. Některé požáry během svátků způsobily mnohamilionové škody.
Hasiči zasahovali u požáru sklárny v Rajsku u Sušice, kde plameny zničily střechu a podkroví a škoda dosahuje několika milionů korun. (24. prosince 2025) | foto: Facebook Hasiči Hartmanice

Na Štědrý den bylo v Česku 72 požárů, na Boží hod 57 a na Štěpána 49. Hasiči také během tří svátečních dnů pomáhali u 117 dopravních nehod, řešili 31 úniků nebezpečných látek a 713 výjezdů měli k takzvaným technickým pomocem. „Zejména se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací a odstraňování nebezpečných stavů,“ podotkla mluvčí.

Nejvíc požárů za pět let. Často hořelo kvůli prskavkám, do akce muselo i rypadlo

Hasiči zasahovali také u několika požárů, které přímo souvisely s Vánocemi. Škodu devět milionů korun například na Štědrý den způsobil požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Hořet začalo zřejmě od vánočního stromku. Oheň zničil prakticky celý dům.

Prskavka na vánočním stromku byla zřejmě na Štědrý den příčinou požáru v panelovém domě v Praze 8. Hasiči museli evakuovat asi 40 lidí, škoda je zhruba 1,5 milionu korun. „Další požáry způsobené prskavkou nebo vánoční dekorací jsme zaznamenali i například v Ústeckém, Středočeském a Jihočeském kraji,“ dodala mluvčí.

V Hostivici u Prahy hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V pátek způsobil škodu zhruba sedm milionů korun požár bytu ve třetím patře domu v Kamenici u Prahy. Tři lidé skončili v nemocnici, jedna žena s popáleninami byla ve vážném stavu. Příčinu vzniku ohně vyšetřovatelé zjišťují. „Předběžně se zřejmě jednalo o technickou závadu, nebo nedbalost, v tuto chvíli ale nelze vyloučit ani úmyslné zavinění, pracujeme se všemi verzemi,“ řekla v pátek krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

V předchozích letech se počet hasičských zásahů pohyboval většinou okolo devíti set, výjimkou byly ale předloňské Vánoce, kdy měli hasiči 3719 výjezdů. Důvodem bylo především větrné počasí. Museli například odstraňovat popadané stromy přes silnici či železnici, kvůli zvyšujícím se hladinám pomáhali se stavěním hrází či odčerpávali vodu ze sklepů domů.

Počet hasičských zásahů o Vánocích
Počet událostí20212022202320242025
24. prosince3293701996319515
25. prosince2882601173262309
26. prosince265278550301339
Celkem88290837198821163

Zdroj: HZS ČR

Zásahy hasičů o vánočních svátcích v letošním roce
Datum24. prosince25. prosince26. prosinceCelkem
Požáry725749178
Dopravní nehody452547117
Úniky nebezpečných chemických látek6141131
Technické pomoci357172184713
Ostatní354148124
Celkem5153093391163

Zdroj: HZS ČR

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

