Do Řecka vyrazila pomoc z Česka. Na cestě je 36 hasičů v 15 vozech

Konvoj je složený z techniky a příslušníků Hasičských záchranných sborů Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Součástí jsou také příslušníci Záchranného útvaru hasičů.



„Z našeho kraje na místo vyrazí dvojice cisternových automobilových stříkaček, automobilová dílna určená jak pro technickou podporu vozidel, tak i pro zajištění spojení a rovněž automobil s logistickým a týlovým zajištěním,“ vyjmenoval mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

HZS JMK @hzsjmk Odřad @hasici_cr jehož součástí je i 8 jihomoravských profesionálních hasičů se 3 vozidly právě odjíždí z Podivína směr Řecko. Zapojí se do likvidace rozsáhlých požárů https://t.co/EztUnLYSaQ oblíbit odpovědět

Jedním ze základních požadavků na záchranný odřad obecně je co největší soběstačnost, vyslané týmy by měly zatěžovat infrastrukturu postižené oblasti co nejméně.



„Náš tým proto veze pro všech 36 hasičů jídlo, pití a část stanů - zbylé prostředky pro ubytování zajišťují kolegové ze Záchranného útvaru,“ dodal.

Kompletní konvoj by měl vyrazit do Řecka před desátou hodinou, na shromaždiště v Podivíně vyrazila moravskoslezská část odřadu před půl sedmou ráno z centrální stanice v Ostravě - Zábřehu.



Na hasiče čeká trasa dlouhá přibližně 2 000 kilometrů a to přes území Evropské unie. Nasazeni budou v okolí Atén, předběžně se předpokládá, že budou přímo na místě zasahovat 10 dnů, další čtyři dny mají na cestu tam a zpět.

Několik středomořských států v současné době bojuje se silnými lesními požáry. V Řecku hasiči likvidují desítky lesních požárů. Úřady evakuovaly několik vesnic poblíž ničivého požáru severně od Atén, včetně střediska pro žadatele o azyl. Oheň zničil desítky domů, dva lidé zemřeli. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí. Situace se zhoršila také na druhém největším řeckém ostrově Euboia.