Padly desetitisícové pokuty. Kontrola barů a diskoték odhalila velké nedostatky

K 1. březnu 2026 hasiči provedli 221 kontrol z plánovaných 777. Zatím zjistili 292 pochybení.
„Na místě jsme zatím uložili pokuty v řádu desítek tisíc korun, je to ale jen začátek. O dalších sankcích se také bude teprve rozhodovat v rámci správních řízení a kontrolní akce navíc zdaleka není u konce,“ popisuje Klára Ochmannová.
|
Nouzový východ byl zamčený, pak jsem našel těla, řekl majitel vyhořelého baru
Mezi vážné prohřešky patří nepovolené stavební úpravy a nedodržení pravidel kolaudace. Lidé se tedy sice chodí do podniků bavit, ale prostory nejsou z bezpečnostního hlediska vyhovující.
„Obojí může zcela změnit požární rizika a v případě požáru například zásadně zkomplikovat únik osob. Následky by pak mohly být tragické, jde koneckonců o stejné problémy, které sehrály svou roli v rozsahu tragédie ve Švýcarsku,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Klára Ochmannová.
Kontroly reagují na novoroční tragédii ve švýcarské Crans–Montaně, kde od jisker ze zábavní pyrotechnické fontány vzňala pěnová výplň stropu suterénního klubu. Podnik neprošel požární kontrolou od roku 2019, pěnu inspektoři nikdy neprověřovali. Následkem požáru zemřelo 40 lidí, 119 skončilo se zraněními.
|
V centru Prahy kontrolovali hořáky v restauracích. Ale s omezenými pravomocemi
Hasiči ke stejnému postupu přistoupili i po loňském lednovém požáru restaurace v Mostě, který způsobil 7 úmrtí. Požár začal po nešťastném převrhnutí plynového topidla jedním z hostů. Tehdy hasiči kontrolovali hospody, bary, vinárny a restaurace včetně předzahrádek.
|
5. ledna 2026