Padly desetitisícové pokuty. Kontrola barů a diskoték odhalila velké nedostatky

,
  15:41
Po tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku hasiči v Česku kontrolují bezpečnost barů, klubů a diskoték. Noční podniky často vynechávají požární kontroly, chybí jim správné značení únikových cest nebo hasicí přístroje. Pokuty se vyšplhaly do desetitisíců.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
62 fotografií

K 1. březnu 2026 hasiči provedli 221 kontrol z plánovaných 777. Zatím zjistili 292 pochybení.

„Na místě jsme zatím uložili pokuty v řádu desítek tisíc korun, je to ale jen začátek. O dalších sankcích se také bude teprve rozhodovat v rámci správních řízení a kontrolní akce navíc zdaleka není u konce,“ popisuje Klára Ochmannová.

Nouzový východ byl zamčený, pak jsem našel těla, řekl majitel vyhořelého baru

Mezi vážné prohřešky patří nepovolené stavební úpravy a nedodržení pravidel kolaudace. Lidé se tedy sice chodí do podniků bavit, ale prostory nejsou z bezpečnostního hlediska vyhovující.

„Obojí může zcela změnit požární rizika a v případě požáru například zásadně zkomplikovat únik osob. Následky by pak mohly být tragické, jde koneckonců o stejné problémy, které sehrály svou roli v rozsahu tragédie ve Švýcarsku,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Klára Ochmannová.

Kontroly reagují na novoroční tragédii ve švýcarské Crans–Montaně, kde od jisker ze zábavní pyrotechnické fontány vzňala pěnová výplň stropu suterénního klubu. Podnik neprošel požární kontrolou od roku 2019, pěnu inspektoři nikdy neprověřovali. Následkem požáru zemřelo 40 lidí, 119 skončilo se zraněními.

V centru Prahy kontrolovali hořáky v restauracích. Ale s omezenými pravomocemi

Hasiči ke stejnému postupu přistoupili i po loňském lednovém požáru restaurace v Mostě, který způsobil 7 úmrtí. Požár začal po nešťastném převrhnutí plynového topidla jedním z hostů. Tehdy hasiči kontrolovali hospody, bary, vinárny a restaurace včetně předzahrádek.

5. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Do NATO bychom vstoupili hned zítra, kdyby to šlo, prohlásil prezident Kypru

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés (26. února 2026)

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés se ve čtvrtek nechal slyšet, že kdyby to podmínky dovolovaly, „hned zítra“ by svou zemi přivedl do Severoatlantické aliance. A to kvůli turbulentnímu dění na...

6. března 2026  16:17

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Rakušan znovu neuspěl při volbě místopředsedy Sněmovny. Nepolepším se, slibuje

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, před třetím pokusem, aby se stal...

Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, ani potřetí neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny. Byl přitom jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice připadnout právě hnutí...

6. března 2026  13:33,  aktualizováno  16:12

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  16:09

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...

Cestující, kteří se kvůli tisícům zrušených letů snaží dostat domů, čelí další tvrdé realitě – jejich cestovní pojištění často nepokryje náhradní lety ani prodloužené pobyty v hotelech. Uživatelé teď...

6. března 2026  16:08

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním...

Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mu pomáhají zaměřovat americké síly na Blízkém východě. Uvádí to list The Washington Post s odkazem na své zdroje. Pomoc podle nich zahrnuje mimo...

6. března 2026  15:49,  aktualizováno  16:06

Let z Ammánu hradil stát, tvrdí resort. Máme zaplatit 15 tisíc, namítají cestující

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že čtvrteční let společnosti Smartwings z jordánského Ammánu do Prahy plně hradil stát. Lidé, kteří přiletěli ve čtvrtek, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že...

6. března 2026  16:02

Padly desetitisícové pokuty. Kontrola barů a diskoték odhalila velké nedostatky

Lidé truchlí u pietního místa u baru Le Constellation v Crans Montaně za oběti...

Po tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku hasiči v Česku kontrolují bezpečnost barů, klubů a diskoték. Noční podniky často vynechávají požární kontroly, chybí jim správné značení...

6. března 2026  15:41

Poslanci se přeli o přerozdělení miliard VZP, které má díky uprchlíkům z Ukrajiny

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Sněmovně

Poslanci jednali o návrhu na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. VZP „vydělala“ na uprchlících před Putinovou válkou z...

6. března 2026,  aktualizováno  15:33

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Pět řidičů předjíždělo kamion přes plnou čáru, usvědčil je dron

Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní...

6. března 2026  15:14

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nevydání Babiše koalici nezlomí. Širší imunita zpochybňuje justici, míní politolog

Premium
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek nevydala k trestnímu stíhání předsedu vlády Andreje Babiše ani šéfa Sněmovny Tomia Okamuru. Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy...

6. března 2026  14:57

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.