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Hasiči budou do neděle hlídat halu v Rynholci po požáru za 400 milionů korun

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  4:56aktualizováno  18:41

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Hasiči po pátečním požáru v hale na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, který způsobil škodu asi 400 milionů korun, dál dohlížejí na místo, zatím nevyhlásili likvidaci a vyšetřování příčiny pokračuje.

"Na vyšetřování příčiny vzniku požáru spolupracuje s hasiči policie a experti z Technického ústavu požární ochrany," uvedla mluvčí.

Požár v areálu společnosti Ekologie s.r.o. vznikl v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba ošetřila jednoho hasiče po kolapsu, ale nebylo třeba jej přepravit do nemocnice.

Hasiči v noci nejdříve snížili požární poplachový stupeň na druhý. "Jednotky dále vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska. Místo důkladně kontrolovaly termokamerami," uvedla Sýkora Fliegerová. Některé jednotky hasičů přijely vystřídat kolegy, další odjely na základny. Ve 2:30 snížil velitel poplachový stupeň na základní.

Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin, ale vedení Rynholce i okolní obce doporučily svým obyvatelům, aby nevětrali.

Ve stejném areálu hořel minulý rok na jaře volně ložený plastový odpad, nyní požár zasáhl technologie. Loňská škoda byla 15 milionů korun. Při požáru hasiči tehdy vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, během několikadenního zásahu jich na místě pracovalo zhruba 250. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem.

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