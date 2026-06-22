Hasiči vyjeli kvůli bouřkám k 1300 zásahům, nejvíce ve středních Čechách

„Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde evidujeme přes 460 událostí. Následovaly kraje Královéhradecký a Jihočeský, v obou případech se počty výjezdů blížily ke 200,“ uvedl mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Václav Pilný.
Ve Středočeském kraji měli hasiči v sobotu i neděli stovky výjezdů, ačkoli běžně se počet výjezdu za den pohybuje podle mluvčího krajských hasičů Jana Sýkory kolem 60 až 70.
V Příbrami například v sobotu zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Ve městě zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat.
V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.
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Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy
V neděli odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů, které způsobily mimo jiné i přerušení provozu na železnici v úseku mezi Lochovicemi a Příbramí.
Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbrami zase zkomplikovalo v obou směrech větší množství vody z polí, která ale nakonec samovolně odtekla.
Víkendové bouřky lidem způsobily i zranění. Dva lidé se zranili v neděli večer v kempu na Trutnovsku. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci na místě a druhý musel být kvůli zranění hlavy po pádu větve převezen do nemocnice.
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Začátkem týdne se ochladí na třicítky, extrémní teploty se vrátí v dalších dnech
Bouřky se mohou v Česku objevit podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu také od pondělí do středy. Poté budou slunečné dny, ale v neděli se mohou bouřky vrátit.