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Hasiči vyjeli kvůli bouřkám k 1300 zásahům, nejvíce ve středních Čechách

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  10:48
Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu v Česku hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích, tedy právě třeba odstraňování větví a stromů či odčerpávání vody ze sklepů. Nejvíce zásahů, více než třetina, připadla na střední Čechy.

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„Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde evidujeme přes 460 událostí. Následovaly kraje Královéhradecký a Jihočeský, v obou případech se počty výjezdů blížily ke 200,“ uvedl mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Václav Pilný.

Ve Středočeském kraji měli hasiči v sobotu i neděli stovky výjezdů, ačkoli běžně se počet výjezdu za den pohybuje podle mluvčího krajských hasičů Jana Sýkory kolem 60 až 70.

Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů napříč republikou. (20. června 2026)
Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů napříč republikou. (20. června 2026)
Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů napříč republikou. (20. června 2026)
Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů napříč republikou. (20. června 2026)
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V Příbrami například v sobotu zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Ve městě zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat.

V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.

Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

V neděli odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů, které způsobily mimo jiné i přerušení provozu na železnici v úseku mezi Lochovicemi a Příbramí.

Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbrami zase zkomplikovalo v obou směrech větší množství vody z polí, která ale nakonec samovolně odtekla.

Sucho v České republiceZobrazit

Víkendové bouřky lidem způsobily i zranění. Dva lidé se zranili v neděli večer v kempu na Trutnovsku. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci na místě a druhý musel být kvůli zranění hlavy po pádu větve převezen do nemocnice.

Začátkem týdne se ochladí na třicítky, extrémní teploty se vrátí v dalších dnech

Bouřky se mohou v Česku objevit podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu také od pondělí do středy. Poté budou slunečné dny, ale v neděli se mohou bouřky vrátit.

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