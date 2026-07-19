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Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

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  17:41
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...

Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. (19. července 2026) | foto: HZS Jihomoravského kraje

Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...
36 fotografií
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Výstraha před bouřemi platí ve větší části Česka do nedělních 18:00. Bouře zkomplikovaly také program na festivalu Masters of Rock. Vizovice, kde se akce koná, jsou bez proudu.

Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska. Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli dosud zhruba čtyřicetkrát, většinou na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Téměř všechny zásahy souvisely s pádem stromů nebo větví.

Do Česka dorazí silné bouřky s větrem i kroupami. Kde si dát největší pozor?

Silný vítr si také vyžádal evakuaci čtyř lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 11. dnem. Před dvěma dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí.

Na jihu Moravy v neděli silný vítr poškodil například střechu Základní školy Vančurova v Hodoníně, střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku a v Hodoníně odletěla plechová střecha z garáže v ulici Horní Plesová.

Pro jihovýchod a východ Česka platí výstraha před bouřemi s vysokým stupněm nebezpečí. Český hydrometeorologický ústav varoval před komplikacemi v energetice či dopravě. České dráhy ale kolem 16:30 žádné problémy na tratích kvůli bouřím neevidovaly.

Ve středních Čechách a na východě území udeřily bouřky, na Colours rušili koncerty

Bouře zkomplikovaly také program na festivalu Masters of Rock. Vizovice na Zlínsku, kde se akce koná, jsou bez proudu. „Milí fanoušci, bouřka v regionu odstavila veškeré elektrické sítě a z tohoto důvodu má v této fázi festival Masters of Rock určitá omezení. Právě jsme zprovoznili hlavní scénu, která jede na generátory, a tak program na hlavní Ronnie James Dio Stage by měl pokračovat podle plánu. Bohužel bouřka vešla do vystoupení Švédek Crucified Barbara a jejich show musela být ukončena. Nicméně děvčata se za vámi těší opět za rok,“ informoval festival na Facebooku.

„Druhá scéna, stánky a další věci, které jedou na pevnou síť se rozběhnou, jakmile bude závada odstraněna. Celé Vizovice a okolí jsou momentálně kompletně bez proudu,“ doplnil pořadatel.

S počasím v pátek bojoval i festival Colours of Ostrava. Pořadatelé kvůli bouřce zrušili dva koncerty.

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