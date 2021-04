Začal rozvoz milionů testů pro školy, kvůli počasí ale jen z jednoho skladu

„Krátce po deváté hodině začala nakládka testů ze skladu,“ sdělila portálu iDNES.cz mluvčí záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru Jana Urbancová, která byla ve Štítině přítomna. „V současnosti už jedno auto vyjelo do Olomouckého kraje, další zamíří do Jihomoravského kraje a na Vysočinu,“ přiblížila před jedenáctou hodinou.

Akce probíhá v návaznosti na chystané znovuotevření škol, od 12. dubna by se do lavic měly vrátit děti z prvního stupně základních škol. Testy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, nepedagogické zaměstnance, děti, žáky a studenty, u kterých je předpoklad, že by se účastnili prezenčního vzdělávání. Rozváží se přes 2,5 milionu testů Lepu a 1,5 milionu testů Singclean.



Ze skladu ve Slezsku rozvezou zhruba 1,5 milionu testů do východní části země. Ostatní se k němu zatím nepřidaly, informoval dopoledne ve skladu SSHR v Sedlčanech předseda správy Pavel Švagr. Také doplnil, že na školách by se měly ty testy objevit během středy.

„Celkem jde o 468 palet. Na přepravě se bude podílet devět nákladních automobilů a 41 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR,“ uvedla už dříve Urbancová. Hasiči ze záchranného útvaru budou zajišťovat nakládku a přepravu společně se skladovacím a opravárenským zařízením hasičského záchranného sboru.

Vláda pro testování žáků v únoru vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se pro testování odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy. Někteří odborníci ale poukazují na to, že nejsou spolehlivé.

@rezervy_SSHR @rezervy_SSHR Připravujeme se na distribuci antigenních testů pro školy. V úterý pošleme do všech krajů 4 mil. kusů. S rozvozem pomůžou @hasici_cr. Přejeme pokud možno veselé Velikonoce! https://t.co/AWWlcsmVBl oblíbit odpovědět

Ministerstvo vnitra objednalo 3,6 milionu testů. Testy čínského výrobce Lepu dodala firma Tardigrad International Consulting, jejíž výběr vzbudil pochybnosti. První zásilka dorazila do Česka 27. února. Část těchto testů má být použita ve státní správě.

O pořízení pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol pak vláda rozhodla v půli března. Do tendru se přihlásilo 47 firem. Nejnižší nabídku podala společnost Masanta, která patří do stejné skupiny jako český výrobce respirátorů Good mask a funguje jako jeho distributor. Jeden test vyjde na 32 korun, celkem zaplatí stát 160 milionů korun. První část antigenních testů začala správa hmotných rezerv navážet do skladu minulý týden ve středu.

Plán na návrat dětí do škol, který minulý týden zveřejnila ministerstva zdravotnictví a školství, projedná v úterý vláda. Od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by měli chodit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě po týdnu učit na dálku a ve škole.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek Českému rozhlasu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Zkritizoval také návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech. Všechny školy, jen vyjma škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku zavřené od 1. března.