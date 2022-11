Advent ve znamení požárů. Hasiči kolem Vánoc vyjíždí k tisícovce případů

„Dříve než škrtneme sirkou, měli bychom si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Pavla Jakoubková.

Loni hasiči zasahovali v období od první adventní neděle do 26. prosince u 1 224 požárů, při nichž bylo 120 zranění a devět lidí zemřelo. V drtivé většině případů stály za požárem zápalky nebo svíčky.

Mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová upozornila na to, že až do Štědrého dne dochází častěji k požárům adventních věnců než vánočních stromků. Až 90 procent věnců dostupných na trhu je přitom označeno jako dekorace. Tento typ věnců není určený k zapalování svíček, protože nemá nezbytné podkladové misky, uvedla mluvčí.

Při vlastnoruční výrobě domácích věnců hasiči doporučují pořídit si speciální adventní svíčky, které jsou ošetřeny voskovou vrstvou. Věnce by naopak neměly být vyrobené z vysoce hořlavých materiálů, jako jsou hobliny, suché dřeviny, papírové ozdoby a podobně. Hasiči důrazně varují, aby lidé umisťovali věnce na bezpečné místo, daleko od hořlavých materiálů, a otevřený plamen nikdy nenechávali bez dozoru.

„Mnohdy lidé postaví věnec na stůl například vedle vázy s květinami, špatně posoudí vzdálenost svíčky od naklánějících se větví a nastane požár. Takové požáry však nebývají velkého rozsahu a lidé je včas zvládnou uhasit sami,“ uvedl mluvčí Pražského hasičského záchranného sboru Martin Kavka.

Hořící stromek

Pravidelně se opakují požáry způsobené vzplanutím vánočních stromků, loni hasiči vyjížděli k 11 takovým případům, což je nejvyšší počet za pět let.

„Každý rok dochází k požárům vánočních stromků a v několika případech to dojde až tak daleko, že chytne celý byt. Stromek vzplane během několika vteřin a může rychle zapálit další věci jako sedačku nebo záclony. Takový požár už nelze uhasit vlastními silami. Zplodiny hoření navíc poškodí celý byt, který je pak téměř neobyvatelný,“ dodal Kavka.

Mezi další typické vánoční a silvestrovské škody patří podle Svobodové úrazy elektrickým proudem způsobené nekvalitními elektrickými svíčkami a také vážná zranění od nespolehlivé pyrotechniky často pochybného původu. Pojišťovny zaznamenávají také zvýšený počet škod, u kterých sehrál roli alkohol. Ten ale může být důvodem k odmítnutí vyplacení škody.

Podle průzkumu Emadata.cz nemá pojištění domácnosti uzavřena více než třetina českých domácností. Zejména mladší lidé ho podceňují, lidí do 26 let s pojištěním je jen zhruba polovina. Naopak největší procento lidí s pojištěním domácnosti (77 procent) je ve věkové kategorii nad 55 let.