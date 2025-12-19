Od té doby u sebe nosím zbraň, říká hasič, který zasahoval na filozofické fakultě

Dominika Hejl Hromková
Rony Jabbour velel hasičské četě při zásahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V neděli uplynou od této tragické události dva roky. Portál iDNES.cz přináší při této příležitostí sérii výpovědí těch, kdo na místě tehdy byli nebo tam někoho ztratili.
Rony Jabbour (18. 12. 2025)

Rony Jabbour (18. 12. 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rony Jabbour (18. 12. 2025)
Rony Jabbour, hasič
Rony Jabbour, hasič
Rony Jabbour, hasič
Jabbour v ten den nejprve u Karlových lázní vzdálených asi pět minut chůzí od fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze ošetřoval dva postřelené manžele ze Spojených arabských emirátů. I přes své zranění zůstávali při vědomí.

Pak jej policisté povolali přímo na fakultu zastavit masivní únik vody z poškozeného topení v pátém patře. Hasiči na místo dorazili v momentě, kdy už věděli, že vrah je po smrti. Nebylo ale jisté, jestli nemá komplice. Policie tyto informace teprve upřesňovala.

Dva roky od střelby na fakultě

Redakce iDNES.cz připomene tragické výročí střelby na filozofické fakultě sérií textů. Na tehdejší události budou vzpomínat lidé, kteří v centru Prahy 21. prosince 2023 zasahovali nebo zde někoho ztratili.

„Vzpomenu si na to vždycky, když jedeme kolem Rudolfina k nějakému zásahu. Tak to má asi každý, tu událost nejde vymazat,“ říká po dvou letech od masové vraždy Jabbour.

Reportérka iDNES.cz s Ronym Jabbourem mluvila i dříve, asi měsíc po zásahu. Tehdy si nejsilněji vybavoval, jak stoupal po schodech až do 5. patra a míra tragických následků byla horší a horší. Dodnes se nic nezměnilo na tom, že tohle mu utkvělo v paměti nejvíc.

Jinak Jabbour působí velmi odolně. Zpracoval si to v sobě už tenkrát a myslí si, že takto to má většina kolegů hasičů. „V jedné fázi jsme otvírali dveře do třídy, kde leželi jen mrtví. To na vás dopadne. Když ale pominu fakt, jak se to stalo, my jsme zvyklí na to, že v místnosti vidíme mrtvé lidi,“ ohlíží se za zásahem.

Střelba na fakultě nebyla terorismus, rozhodl Ústavní soud o stížnosti otce oběti

Hasiči do té doby vyjížděli k záplavám, rozsáhlým požárům, zemětřesení v zahraničí. Tohle ale pro ně bylo poprvé, kdy zasahovali proti masovému vrahovi. „To my běžně neděláme, pro nás to bylo nové. Když se to stane znovu, už budeme vědět, že se toho znovu hasičský sbor zúčastní. Už máme povědomí o tom, co se dělo a jak se to dělo. Dokážeme s tím pracovat,“ říká Jabbour.

Lidé by měli být obezřetnější

Nepochybuje o tom, že k podobnému případu budou hasiči někdy v budoucnu zase vyjíždět. „Teď je jenom otázka, kdy se to stane znovu. Bylo by bláhové myslet si, že nás to mine,“ varuje Jabbour.

Čekal by však, že k tomu dojde na nějakém náměstí, metru či v jiném veřejném prostoru. „Člověk musí být obezřetný. Když se to stalo před dvěma lety, lidi začali být velmi pozorní. Teď ta obezřetnost zase klesá,“ všímá si hasič. Sám od té doby nosí u sebe zbraň, aby případně mohl ochránit sebe nebo své okolí.

Bilancujeme, čím jsme prošli, řekla k výročí na FF UK děkanka Lehečková

Záchranné složky jsou na takovou situaci podle něj připravené. Od té doby se účastnily několika cvičení s policisty a záchranáři, jednoho přímo i s filozofickou fakultou. Takové školení je pro hasiče přínosné hlavně kvůli koordinaci s ostatními. Nejsou tam totiž ti nejdůležitější. Jejich práce spočívá v pomoci záchranářům se zraněnými nebo se zpřístupněním prostoru.

Na veřejnost i přesto apeluje, aby potenciální hrozbu nebrala na lehkou váhu. „Od kolegů policistů vím, že když dneska lidi uslyší výstřel, zastaví se a začnou zkoumat odkud to přišlo, místo toho, aby se rozeběhli a někam se schovali. Představte si, že se někdo rozhodne vystřílet Staroměstské náměstí a když se ozve výstřel, celý Staromák ztuhne. Nejhorší je střílet na terč, který se hýbe, u nás tohle ale nemají lidé zažité,“ vzkazuje Jabbour.

