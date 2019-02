Kancelář má plnou rohlíků. Plácl jsem nesmysl, přiznává ředitel nemocnice

„Plácnul jsem nesmysl a teď se mi to vrací,“ povzdechne si ředitel Městské nemocnice v Duchcově Jaroslav Míč ve své kanceláři a ukáže na papírovou krabici plnou obálek a balíčků s rohlíky. Přicházejí z celé republiky. Třinec, Praha, Velká Polom, Nechanice, Jestřebí… Rohlíkovou akci spustilo jeho nešťastné vyjádření, jímž se snažil sdělit, jaké výhody mají zdravotní sestry oproti jiným profesím.

Bylo to na setkání ředitelů nemocnic z celé země v hotelu v Praze. Ředitelé mluvili o neuhrazených výkonech za zdravotní péči, o vyšších nebo nižších úhradách od pojišťoven, ale hlavně se řeč stočila na nedostatek sester.

V tu chvíli vystoupil Míč a prohlásil: „Politici stále poukazují na to, jak je práce ve zdravotnictví náročná a namáhavá, jak je to ve zdravotnictví zoufalé. Vím, jak sestry pracují. Je to náročná a zodpovědná práce, to ano. Copak ale pošťák nemá těžkou práci? Nebo prodavačka? Kde jinde jsou pracovníci v teple, mohou si natočit čaj a mít rohlík po pacientovi, který ho nesní k snídani?“

Jedna z odborářek se do něj okamžitě pustila s tím, že znevažuje práci sester a uráží je. A na sociálních sítích se rozpoutala vášnivá diskuse. Nejprve vznikl hashtag #rohliknenibenefit, v rámci něhož zdravotnický personál sdílí svoje fotky pečiva s kávou. Pak se rozjela akce „Rohlík pro ředitele“, která míří do papírové krabice v ředitelově kanceláři.

„Nejde o rohlík, samozřejmě. Je to symbol,“ vysvětluje nyní Míč svoje vyjádření. „Ano, práce sester je těžká dřina, odpovědnost a stres. Ale co strojvedoucí, který může na záchod jednou po čtyřech hodinách na čtyři minuty? A ta odpovědnost autobusáka, který veze dvacet dětí, když zrovna začne sněžit…

Takže nehledejme v práci zdravotních sester jen minusy. Pokud ji nebudeme prezentovat jako prestižní a atraktivní, nikdo se mezi ně nepohrne. Děvčata nepůjdou do škol, a ty, které opustily zdravotnictví, už se nevrátí. Je třeba ukázat pozitiva, prezentovat výhody,“ říká.

S tím by se dalo souhlasit, kdyby ovšem ředitel nezvolil argumentaci rohlíkem. „Uznávám, že moje vyjádření bylo určitě nešťastné a už jsem se za to omluvil. Že jsem použil rohlík, to bych si nafackoval,“ řekl.

Podle Míče nejsou ve zdravotnictví největším problémem platy. „Sestry netrápí peníze, ale to, že je jich málo, že nemají na pacienty tolik času, kolik by potřebovali,“ míní ředitel. „Na to jsme se shodli s řediteli dalších nemocnic,“ dodal.

V Duchcovské nemocnici slouží šedesát sester, osm chybí. Třeba na oddělení následné péče chybí tři, a vrchní sestra proto musí vypomáhat ve směnách. „Nedá se nic dělat, musíme to nějak zvládnout,“ krčí rameny sestra z oddělení.

Ředitelovo rohlíkové vyjádření zná, stejně jako všichni ostatní v nemocnici. „Asi to nebylo moc vhodné, ale mě to neuráží,“ říká a s ní se shodují i její kolegyně. Víc než v Duchcově se rohlíková aféra řeší na Facebooku a Instagramu.

A jak je to s pečivem pacientů? V nemocnici v Duchcově ani jinde je personál nejí. Z etických a hygienických důvodů. Pokud pečivo zbude, mělo by se likvidovat, většinou ale není co. Oddělení s třiceti pacienty v Duchcově dostává devadesát rohlíků, tři na jednoho. „Někdo sní jeden, jiný čtyři. A když něco zbude, zabalíme to pacientům jako svačinu při odchodu z nemocnice,“ vysvětluje jedna ze sester.

Míč se za svá nevhodná slova už několikrát omluvil i na sociální síti. „Já si sester vážím, odvádějí mimořádnou práci,“ říká a vytahuje ze šanonu hromadu děkovných dopisů pacientů. „Za loňský rok jsme jich dostali asi dvě stě,“ přibližuje. Mimochodem krabice s rohlíky v obálkách a balíčcích leží v jeho kanceláři hned pod stěnou s diplomy, které duchcovská nemocnice získala v soutěžích o nejlepší nemocnici Ústeckého kraje očima pacientů i zaměstnanců.