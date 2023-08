Hokejista Hašek má zájem o politiku. Chtěl by zabojovat o místo v Senátu

Markéta Adamová Pekarová pro Seznam zprávy řekla, že věří, že se na kandidatuře se slavným hokejovým brankářem dohodnou. Hašek by se v příštím roce chtěl pustit do boje o místo v Senátu. Jak se Seznam zprávám podařilo zjistit, nejspíše by za TOP 09 v rámci koalice Spolu kandidoval v Praze.

„Téma obvodu, ve kterém by kandidoval, je součástí našich rozhovorů jak přímo s ním, tak také s koaličními partnery. Ve hře jsou zejména pražské senátní obvody,“ řekla portálu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Hašek už v minulosti uvažoval nad politickou kariérou, dokonce nad prezidentskými volbami. Spolu s jeho angažovanosti v boji proti ruské agresi na Ukrajině, se rozhodl, že k vstupu do politiky se postaví vážně.

Na svém twitteru sdílí také příspěvky proti tomu, aby se ruští a běloruští sportovci účastnili mezinárodních i domácích utkání. K tomu proč se rozhodl pro koalici SPOLU, řekl, že je v rámci hodnot a priorit je mu koalice bližší než opoziční strany. Definitivní rozhodnutí podle jeho slov ještě nepadlo.

Dominik Hasek @hasek_dominik Hezké. Reklama ruské tenistky na 🇷🇺 válku a zločiny včetně genocidy byla na tomto turnaji ukončena👍 Ovšem už to, že byla pozvána a mohla nastoupit do zápasu má pro propagaci 🇷🇺zločinů $milionové hodnoty. Jako kdyby @WTA posílala Russku tanky. WTA ma odpovědnost za 🇷🇺zločiny. https://t.co/NouauDWdWx oblíbit odpovědět

„Senát je jedna z alternativ. Nejprve však musím uspět ve volbách. To znamená, že musím přesvědčit voliče, že já jsem pro ně ten nejvhodnější člověk, kterého mají volit,“ řekl Hašek portálu.