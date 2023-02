Chata Sněmovny v Harrachově má plno do března, přijedou poslanci i senátoři

Do hledáčku médií se rekreační středisko v Harrachově dostalo loni na začátku prosince. Tehdy totiž Sněmovna požádala, aby se uprchlíci z Ukrajiny vystěhovali. To však pobouřilo veřejnost i například starostu Harrachova Tomáše Vašíčka, kterému se nelíbila myšlenka, že uprchlíci budou muset v zimě opustit dočasný domov jen kvůli rekreantům.

„Poslanci a zaměstnanci Sněmovny by neměli mít problém zaplatit 550 korun na noc bez snídaně kdekoliv v Harrachově,“ řekl v tehdy pro MF DNES Vašíček.

MF DNES dodala, že byly předloňské ceny v zařízení Sněmovny pro její zaměstnance nižší než v klasických hotelech. „Poslanci platili 627 korun za den, zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny 414 korun za den,“ uvedla v prosinci Lustigová.

Nakonec uprchlíkům nové bydlení zajistilo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), které se dohodlo s provozovatelem nedaleké horské chalupy. Přesun do jiného města nebo dokonce regionu byl složitý zejména pro ty děti, které už navštěvují tamní základní školu.

Rezervaci mají poslanci i senátoři s rodinou

Redakce iDNES.cz se nyní dotázala na to, zda již poslanci začali využívat chatu k rekreaci. Podle Lustigové v ní například v současné době jedná podvýbor pro heraldiku a vexilologii. „Do poloviny června je tam zatím naplánováno dalších pět výjezdních zasedání výborů či pracovních skupin – například kontrolního výboru, výboru pro zdravotnictví a dalších,“ uvedla dále Lustigová.

Současně však zdůraznila, že právě zasedání orgánů Poslanecké sněmovny mají přednost před rekreačními pobyty. Chatu k rekreaci je podle jejích slov možné využít jen v případě volné kapacity.

„Pro období únor až březen má pobyt v Harrachově zatím zarezervováno celkem deset poslanců a senátorů, včetně jejich rodinných příslušníků. A samozřejmě většinu volné kapacity využívají zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny se svými rodinami,“ dodala Lustigová.

Poté, co vystěhování uprchlíků zvedlo vlnu reakcí, například poslanec z TOP 09 Michal Kučera na Twitteru upozornil, že o uvolnění chaty se opakovaně zasazoval poslanec ANO Milan Brázdil.

Ten to však tehdy odmítl. „Samozřejmě to není pravda. Nikdy jsem nemluvil o stěhování těch lidí, co tam žijí. Ptal jsem se, zda by mohli zaměstnanci (nikoliv poslanci) využívat ty volné prostory, které tam jsou, protože ta chata je teď obsazena jen z části,“ dodal v minulosti Brázdil.