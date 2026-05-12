Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi se obávají hantavirů od místních hlodavců. Začínají nakupovat roušky

Ivana Lesková
  16:30
Nejméně tři mrtvé, okolo deseti nakažených a přes sto lidí v karanténě má zatím na svědomí epidemie hantavirózy, která vypukla na výletní lodi MV Hondius. Ačkoli podle odborníků je riziko dalšího šíření infekce, jejímž původcem je andský virus přenášený jihoamerickými hlodavci, velmi nízké, situaci sleduje celý svět. Čechy teď zajímá ochrana před nákazou od místních hlodavců. Začínají víc kupovat roušky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií

„V posledních dnech registrujeme až panické dotazy. Lidé se ptají na speciální léky, testy nebo přípravky na posílení imunity, protože mají strach z hantaviru po pobytu v lese nebo na chatě. Ve skutečnosti je ale největším rizikem běžný úklid zanedbaných prostor, v nichž se mohou vyskytovat hlodavci,“ popisuje aktuální situaci Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

V českých nemocnicích končí obvykle lidé, kteří přicházejí do kontaktu s prostředím zamořeným výměšky myší, norníků a vzácněji i potkanů. Například při úklidu sklepů, půd, kůlen a chat nebo při práci v lese či zemědělství, případně při manipulaci se senem a dřevem. Nakazit se lze i po kousnutí hlodavcem.

„Nejvyšší riziko nákazy je při víření a vdechnutí prachu či aerosolu, který může obsahovat trus, moč nebo sliny infikovaných myšovitých hlodavců,“ vysvětluje expertka na viry přenášené hlodavci Hana Zelená ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Speciální léky na hantavirózu podle ní nejsou. „Pokud se někdo hantavirem nakazí, je důležité správně a co nejrychleji stanovit diagnózu. Pacientovi může zachránit život včasná léčba na jednotce intenzivní péče s podporou funkce životně důležitých orgánů a v nejtěžších případech může pomoci antivirotikum ribavirin,“ dodává viroložka Zelená.

Co je hantavirus, jaké má příznaky a kde nejvíc hrozí v Česku

Jako nejlepší prevenci odborníci doporučují rizikové prostory před úklidem vyvětrat a navlhčit, nikdy nezametat nasucho, a při práci použít ochranné rukavice a roušky či respirátory.

Zatímco řada Čechů se rouškám vysmívá a odmítá je, takže od pandemie covidu na odbyt moc nejdou, jiní teď o ně mají větší zájem. „Stejně jako přibylo dotazů na hantavirus, roste i zájem o nákup ochranných pomůcek. Prodej respirátorů a roušek stoupl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 38 procent,“ potvrzuje Horáková z online lékárny.

Jiní oslovení lékárníci zatím nárůst poptávky nepozorují, nebo jen nízký. Před úklidem chat a dalších prostor, v nichž se pohybují hlodavci, by se ale podle nich měli lidé ochrannými pomůckami vybavit.

V Česku se od roku 2018 do začátku května léčilo s hantavirózou 73 lidí, téměř polovina z nich v Moravskoslezském kraji.

Hantaviry přenášené hlodavci útočí i v Česku. Smrt lesníka objasnila až pitva

„Jen od loňského května jsme hospitalizovali tři lidi, posledního letos v lednu,“ říká primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová. Nejčastěji podle ní přicházejí na kliniku pacienti, kteří bez ochranných pomůcek vyklízeli staré stodoly či jiné prostory kontaminované výměšky hlodavců, ale také lesníci a další lidé, kteří pracují se senem.

Od místních hlodavců se lze nakazit dvěma typy evropských hantavirů a jejich podtypy, které na rozdíl od jihoamerického viru Andes nejsou přenosné z člověka na člověka. Evropský Puumala virus se vyskytuje především v Jihočeském a Jihomoravském kraji, Dobrava-Belgrade virus na severu Moravy, Olomoucku a Zlínsku. Oba vyvolávají krvácivou horečku s postižením ledvin.

„Nejnebezpečnější formu nemoci způsobuje Dobrava, což je jeden ze dvou místních podtypů viru Dobrava-Belgrade. K projevům patří kromě horečky porucha srážlivosti krve, selhání ledvin, vzácně i postižení plic. Může dojít k selhání organismu a úmrtí,“ vysvětluje viroložka Zelená.

Podle typu hantaviru se smrtnost v Evropě pohybuje mezi 0,5 až 10 procenty. Po nákaze jihoamerickým Andes virem může zemřít až třetina nemocných. Je navíc jako jediný ze zhruba 40 druhů hantavirů přenosný také z člověka na člověka. Proto se rozšířil na výletní lodi poté, co tam onemocněl a později zemřel senior z Holandska. Ten se patrně ještě před nástupem na loď nakazil v Argentině.

Tak silné bolesti a únavu jsem nezažil, říká muž nakažený krysí horečkou

V Česku před deseti lety zemřel na nerozpoznanou nákazu lesník z Kladenska. Příčinu jeho potíží objasnila až pitva a další zkoumání vzorků. Od roku 2018 žádný další pacient s hantavirózou nezemřel, ale někteří se z nemoci vzpamatovávají dlouho.

Například na infekčním oddělení v Opavě se léčí jeden až dva lidé s hantavirózou ročně. „Všichni mají zpočátku horečku a střevní potíže, ale pak i postižení ledvin a jater. V posledních letech se všichni naši pacienti postupně plně upravili, ale některým to trvalo delší dobu,“ říká lékař oddělení Petr Kümpel. „Asi před třemi lety jsme léčili zdravotnici ve středním věku, u níž se nepodařilo zjistit, kde se nakazila. Následné potíže ale měla skoro rok, z toho zhruba půl roku nemohla pracovat kvůli extrémní únavě a slabosti,“ vzpomíná.

Oba infektologové shodně tvrdí, že rouška nebo respirátor v kombinaci s rukavicemi a oděvem chrání nejen před nákazou hantaviry, ale také před jinými nemocemi přenášenými hlodavci, jako jsou tularémie či leptospiróza.

Jak se chránit

Nejvyšší riziko nákazy je při víření prachu, který může obsahovat moč nebo trus infikovaných myšovitých hlodavců (např. myšice, norníci, potkani). Na snímku je myšice lesní.

  • Vyhýbat se kousnutí myšovitými hlodavci i kontaktu s jejich trusem, močí a slinami. Nákaza hrozí při vdechnutí prachu či aerosolu kontaminovaného výměšky.
  • Zabránit hlodavcům v přístupu do obydlí a k potravinám.
  • Půdu, sklep, garáž, kůlnu, chatu či jiná místa s výskytem hlodavců je nutné před úklidem vyvětrat a také navlhčit. Zametání nasucho víří prach, což zvýší riziko nákazy.
  • Při úklidu či práci v rizikových místech používat rukavice i ochranu dýchacích cest.
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly lidi z dotčených domů. Před 15. hodinou policie dopravu v...

12. května 2026  10:13,  aktualizováno  16:40

Abychom neměli velký dluh, varoval Rajchl. Poslanci se přeli o výdaje na obranu

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Na jednání obranného sněmovního výboru se členové dohadovali o výdajích na obranu. Místopředseda výboru Jindřich Rajchl (PRO) varoval, že při zvyšování investic do obranného sektoru hrozí České...

12. května 2026  16:40

U Itala se objevily příznaky hantaviru, byl ve stejném letadle jako jedna z obětí

KLM airbus A321neo aerolinky letadla

U 25letého Itala se projevily příznaky onemocnění způsobeného hantavirem, specializovaná nemocnice v Římě bude testovat jeho biologické vzorky. Muž byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na...

12. května 2026  16:37

Pro obec konala dobro, ale pomáhala si protizákonně. Starostka skončila u soudu

Starostka Dobříkova přišla o funkci kvůli lži o stezce (12. května 2026)

Krajský soud potrestal starostku Dobříkova Nikolu Kajsrlíkovou stopadesátitisícovou pokutou a tříletým zákazem činnosti ve funkci starostky za tři přečiny, kterých se dopustila ve vedení obce. Trest...

12. května 2026  16:01,  aktualizováno  16:31

Češi se obávají hantavirů od místních hlodavců. Začínají nakupovat roušky

ilustrační snímek

Nejméně tři mrtvé, okolo deseti nakažených a přes sto lidí v karanténě má zatím na svědomí epidemie hantavirózy, která vypukla na výletní lodi MV Hondius. Ačkoli podle odborníků je riziko dalšího...

12. května 2026  16:30

„Obešel celý stůl, aby se pozdravil s Rusy.“ Kremelský novinář si dělá legraci z Fica

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Rusko uznává jen sílu a vstřícnost považuje za slabost. A té se nakonec vždy vysměje. Přesně v tomto duchu se nesla reportáž ruské televize Rossija 1. Kremelský zpravodaj Pavel Zarubin v ní s ironií...

12. května 2026  16:26

V Bosně zachraňovali v bouři pět českých teenagerů, horská chata byla zamčená

Pět českých teenagerů uvízlo v bouři na hoře Prenj, zachraňovali je horští...

Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Mluvčí českého...

12. května 2026  12:47,  aktualizováno  16:17

Válka v Íránu už USA stála 600 miliard, nejvíce padlo na munici a obnovu vybavení

Americký ministr obrany Pete Hegseth se připravuje na slyšení před podvýborem...

Válka v Íránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů (600 miliard korun), uvedl v úterý vysoce postavený činitel Pentagonu. Číslo je o čtyři miliardy dolarů (83 miliard korun) vyšší než...

12. května 2026  16:08

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

12. května 2026  13:52,  aktualizováno  16:04

RECENZE: Co podstoupit pro Psycho. Maximová představí toxický svět castingů

Elizaveta Maximová v představení Psychodrama, které uvádí pražské Divadlo Viola.

Intenzivní, ironicky břitké vyprávění o moci, touze a hranicích, které je člověk ochoten překročit. Tak v pražském Divadle Viola zvou na aktuální novinku, ve které září Elizaveta Maximová.

12. května 2026  16:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Objevila štěpení atomu, Nobelovku nemá. Meitnerová čelila nacistům i zneuznání

Premium
Fyzička Lise Meitnerová ve sklepě vědeckého ústavu teoretické fyziky s mladým...

V životě svedla dva velké boje: o místo ve vědecké komunitě a o vlastní svobodu. Právě fyzička Lise Meitnerová pomohla odhalit tajemství štěpení atomu – objev, který navždy změnil běh dějin. Přesto...

12. května 2026

Nečekaný odchod po ani ne roce. U Zůny končí odborník na NATO Šedivý

Bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý bude šéfem Evropské obranné...

Na ministerstvu obrany skončil jeden z nejvýše postavených úředníků, vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie, Jiří Šedivý. Na pozici působil od srpna loňského roku, na starosti měl...

12. května 2026  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.