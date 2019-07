Šéf Svazu průmyslu se pyšní falešnými diplomy, jde o nedorozumění, hájí se

13:02 , aktualizováno 13:02

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák na krku další skandál. Po útocích na protestují studenty při stávce za klima je to tentokrát s titulem z Oxfordu. Podle informací, které získal britský deník The Times, je Hanákův titul falešný. To ale Svaz průmyslu a dopravy odmítá, protože jde o ocenění oxfordské Akademické unie.