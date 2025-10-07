Fiala dosáhl maxima. O osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Tereza Tykalová
  21:40
Šéf ODS a již bývalý premiér Petr Fiala v úterý oznámil, že už nebude kandidovat na post předsedy strany. Podle politologa Vladimíra Hanáčka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích to jinak, než rezignací dopadnout nemohlo. V rozhovoru pro iDNES.cz shrnuju Fialovu éru v čele ODS a vysvětluje, jaká může být budoucnost strany.
Zleva Zdeněk Nytra, Martin Baxa, Marek Benda, Martin Kupka, Petr Fiala, Zbyněk...

Zleva Zdeněk Nytra, Martin Baxa, Marek Benda, Martin Kupka, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Eva Decroix a Miloš Vystrčil po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Fiala ohlásil, že nebude kandidovat na post šéfa ODS. Je to podle vás adekvátní reakce vzhledem k výsledkům?
Kdyby výsledky byly , lidově řečeno, větší propadák, například někde kolem 15 procent, tak tam už bych si myslel, že by bylo na místě rezignovat hned, ale to se nestalo. Ten výsledek je pro koalici SPOLU relativně důstojný.

Na druhou stranu to je jednoznačně prohra samozřejmě i v kontextu dalšího směřování úplně sestavování koalice a že tam Petr Fiala chce vyvodit odpovědnost, je celkem logické. Zároveň si myslím, že už se trošku dostal do situace, kdy na politické scéně dosáhl, čeho vůbec dosáhnout mohl.

Sestavil koalici SPOLU, vyhrál s ní volby v roce 2021 byl a čtyři roky byl premiérem. Nic dalšího v podobné pozici už dosáhnout nemůže. Kdyby samozřejmě volby vyhráli, tak je to něco jiného, ale zkrátka v této situaci už to jinak dopadnout nemohlo.

Jak Petr Fiala za svoji éru proměnil ODS?
Těžko se to dá shrnout stručně, každopádně si myslím, že jeho deklarovaná ambice z roku 2014, to znamená že se ODS stane opět dominantním polem na pravici s podporou skalní základny 20 a více procent a bude dosahovat podobných výsledků jako před rokem 2010 se naplnila. Akorát s drobnou kosmetickou záležitostí, je to s koalicí, nikoli za ODS.

Petr Fiala v podstatě dosáhl toho, že se ODS po letech 2014-17 nějakým způsobem tak říkajíc lidově zmátořila z jednociferného výsledku na dvojciferný.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Následný vznik koalice SPOLU ale změnil i určité ideové rozevření se a v posledních čtyřech letech Fialovy vlády došlo k tomu, že se ODS pod jeho vedením profilovala jako strana více či méně dominující jakémusi širokému bloku prozápadního směřování a otevřené společnosti.

Ideová báze té tradiční pravice, kterou ODS historicky představovala a zároveň i dědictví pragmatismu pravicový politiky tam nyní není příliš přítomno. Postupně se z toho stala taková konformní platforma, jejíž lídrem Petr Fiala jakožto premiér je, ale ODS to ve finále nijak nepomohlo.

Co se Petru Fialovi povedlo?
Určitě se mu povedlo zkonstruovat projekt koalice SPOLU, což samozřejmě znamená, že díky tomuto spojenectví tří stran dokázal vyhrát volby v roce 2021.

Politolog z Brna, který vzkřísil ODS. V čele strany překonal Fiala i Klause

Povedlo se mu stát se premiérem, což je samozřejmě to nejzásadnější. Jeho vláda navíc následně vydržela celé čtyři roky a leccos prosadila. Můžeme na to mít různé náhledy a názory. Voličský hodnocení je, řekněme, spíše nelichotivé, o čemž svědčí výsledky posledních voleb.

Jeho vláda je spojována s tím, že pracoval na obraze České republiky v zahraničí a zejména na západě a samozřejmě u spojenců ve střední Evropě je spojován s tématem Ukrajiny.

Kdybyste měl naopak zmínit, co se mi nepovedlo, co by to bylo?
Já si myslím, že se mu nepovedlo to úplně nejzásadnější, co tenkrát deklaroval, když se stával předsedou. To znamená, že se ODS stane opět s dominantním pólem pravice s podporou přes 20 procent. To se mu určitě nepovedlo. Jak říkám, volby vyhrál, ale nikoliv za ODS, ale v koalici SPOLU.

Petr Fiala sice končí, ve volbách ale získal přes 36 tisíc preferenčních hlasů, což není úplně málo. Nesvědčí to o tom, že pro část voličů není zase tak neoblíbený, jako se o něm někdy mluví?
Určitě má svoji skalní základnu nejenom na jižní Moravě, kde ho kroužkovali, ale v podstatě po celé republice. Lidi, kteří oceňují jeho působení, kteří ho považují za nejlepšího premiéra, kterého Česká republika měla, to je celostátní fenomén.

Fiala v čele strany nemůže přežít, zní z ODS. Ve hře je i konec koalice SPOLU

Pozoruhodné je to, že to jsou právě lidé, kteří z hlediska stranických preferencí nejsou úplně typičtí voliči ODS, ale historicky byli schopni volit ty další strany, které tvořily dosavadní vládu. Takže určitě to je zásluha Petra Fialy, že v tomto prostoru se stále respektovanou osobností.

Co si myslíte, že teď bude s Petrem Fialou dál? Bude běžným opozičním poslancem, nebo bude mít jiné ambice?
Myslím si, že v příštích čtyřech letech bude opozičním poslancem. Je reálné, že například získá nějakou sněmovní funkci, třeba předsedy školského výboru.

Co s ním bude v delší budoucnosti, to by byla spekulace, to teď můžeme těžko odhadovat, ale v dalších čtyřech letech si myslím, že bude jedním z opozičních poslanců za ODS, respektive koalice SPOLU.

Už se začínají objevovat první jména, ale přeci – kdo podle vás Fialu v čele ODS vystřídá?
To bude velmi záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet situace v ODS. Například jihočeská ODS v čele s hejtmanem Martinem Kubou představuje jakousi oponentní linii vůči fialovskému proudu.

Pokud by v ODS převážil příklon k tomuto proudu, který můžeme nazvat jako pragmatičtější s více či méně ideově vyhraněnější pravicovou politiku a Kuba by se stal nástupcem Fialy, tak by to určitě by to znamenalo zásadní změnu, co se týče linie, kterou ODS dominantně razí.

Naopak, pokud by jeho nástupcem se stal někdo Fialovi bližší, nejpravděpodobněji Martin Kupka, tak bych neviděl zásadní změnu v ideovém směřování ODS. Jiná věc je, jestli přežije koalice spolu, což závisí na více faktorech.

Kupka a Kuba patří mezi favority na nového šéfa ODS. Šanci má i Černochová

Co takový Jan Lipavský? Ve volbách kandidoval za ODS a získal přes 64 tisíc preferenčních hlasů, což může značit, že je u voličů oblíbený.
Pokud je mi známo, tak on byl sice nominován za ODS na kandidátku SPOLU, ale zatím není členem. Samozřejmě může tam kdykoliv vstoupit. Pokud by vstoupil, tak teoreticky může mít tu ambici a byl by podle mě součástí toho proudu, který představuje právě Petr Fiala. Ten se dá charakterizovat jako centrističtější a více orientovaná na širší spolupráci mezi středovou pravicí a liberálnějšími progresivistickými proudy.

Pokud by se ODS odklonila od proudu, který nastavoval Petr Fiala, co by to znamenalo pro její budoucnost? Může dojít nějaké větší proměně, rozpadu koalice SPOLU, případně spolupráce s Andrejem Babišem?
Upřímně řečeno, myslím si, že až tak daleko by to nedošlo. Nemyslím si, že i kdyby došlo k takhle radikální změně, že šéfem ODS byl někdo z proudu, který zastává například Martin Kuba, tak že by to znamenalo spojenectví s ANO. Hnutí už nyní stejně vyjednává s SPD a Motoristy.

Ale pokud by samozřejmě byl zvolen někdo, kdo by představoval ten pomyslný protipól fialovského tábora, tak určitě by to zásadní kvalitativní změna do budoucna byla minimálně v tom, že asi by pravděpodobně ODS chtěla další voleb jít sama, nikoliv v koalici SPOLU.

