Manžel poslankyně Hana Naiclerová, která je členkou předsednictva Starostů a dlouhodobě vystupuje proti korupci, čelí kauze spojené s delikty za daňové úniky. Podle státního zastupitelství neuvedl v daňovém přiznání částku přes 1,2 milionu korun. Naiclerová to odmítá.
Sporná částka měla souviset se stavbou rodinného domu. Státní zástupce v Prostějově Ivo Černík Deníku N potvrdil, že manžel poslankyně byl obviněn. „Podle dosavadních zjištění se měl obviněný dopustit v letech 2019 až 2023 jednání, při kterém došlo ke zkrácení daňové povinnosti u daně z příjmu právnické osoby a u DPH, a to v řádu statisíců korun,“ sdělil.
Podle Prostějovského večerníku, který o kauze také informoval, nefiguruje Hana Naiclerová v případu pouze jako manželka a majitelka domu, při jehož stavbě se podvod stal. Zároveň byla také účetní firmy Eurosite, která patří jejímu manželovi. Společnost sice dlouhodobě neplnila povinnosti dané zákonem o účetnictví a zákonem o veřejných rejstřících spočívající ve zveřejňování účetních závěrek, některé doklady ale na příslušný soud posílala.
Na nich je opakovaně uvedeno jméno Hany Naiclerové coby člověka, který dokumenty sestavoval. Naiclerová je také jednatelkou ve společnosti TAX PROJECT s.r.o., kde má společně s Janem Naiclerem poloviční podíl.
Naiclerův obhájce podal proti rozhodnutí stížnost. Tvrdí, že šlo o administrativní chybu, nikoli úmysl, a zpochybňuje také výši částky. Zatímco podle něj šlo o 1 178 636 korun, policie vyčíslila zatajované příjmy na 1 691 828 korun. Sama Naiclerová podnikala více než 20 let v účetnictví a daňovém poradenství.
„Obvinění vůči mému manželovi považuji za součást dehonestační kampaně, jejímž cílem je poškodit mě i mou rodinu těsně před volbami,“ uvedla poslankyně pro Blesk.
Hana Naiclerová byla v minulosti členkou nebo kandidátkou řady stran a hnutí, mimo jiné ANO, PRO 2016, Změna pro Prostějov, Na rovinu! či STAN. V loňském roce se jako poslankyně pokusila uspět ve volbách do Senátu. Nepostoupila do druhého kola.
Naiclerová se letos uchází o křeslo v Poslanecké sněmovně. V poslední době na sebe upozornila například tím, když řekla České televizi, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS by měla kvůli poslednímu vývoji takzvané bitcoinové kauzy odstoupit. Reagovala tak na to, že bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř po předčasném ukončení spolupráce s ministerstvem už nehodlá vypracovat závěrečnou zprávu.