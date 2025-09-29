Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Autor:
  10:33
Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se výstavby jejich rodinného domu, ovšem kvůli „nepřehlednosti a nesnadné orientaci“, informoval Deník N. Jeho žena přitom podnikala více než 20 let v účetnictví a daňovém poradenství.

Poslankyně STAN Hana Naiclerová, která se nezúčastnila hlasování o nedůvěře vládě, a je volebním lídrem hnutí v Olomouckém kraji. | foto: Facebook Hany Naiclerové

Manžel poslankyně Hana Naiclerová, která je členkou předsednictva Starostů a dlouhodobě vystupuje proti korupci, čelí kauze spojené s delikty za daňové úniky. Podle státního zastupitelství neuvedl v daňovém přiznání částku přes 1,2 milionu korun. Naiclerová to odmítá.

Sporná částka měla souviset se stavbou rodinného domu. Státní zástupce v Prostějově Ivo Černík Deníku N potvrdil, že manžel poslankyně byl obviněn. „Podle dosavadních zjištění se měl obviněný dopustit v letech 2019 až 2023 jednání, při kterém došlo ke zkrácení daňové povinnosti u daně z příjmu právnické osoby a u DPH, a to v řádu statisíců korun,“ sdělil.

Obálka pro soudce i závažná slova o STAN. Co důležitého padlo u soudu s Dozimetrem

Podle Prostějovského večerníku, který o kauze také informoval, nefiguruje Hana Naiclerová v případu pouze jako manželka a majitelka domu, při jehož stavbě se podvod stal. Zároveň byla také účetní firmy Eurosite, která patří jejímu manželovi. Společnost sice dlouhodobě neplnila povinnosti dané zákonem o účetnictví a zákonem o veřejných rejstřících spočívající ve zveřejňování účetních závěrek, některé doklady ale na příslušný soud posílala.

Na nich je opakovaně uvedeno jméno Hany Naiclerové coby člověka, který dokumenty sestavoval. Naiclerová je také jednatelkou ve společnosti TAX PROJECT s.r.o., kde má společně s Janem Naiclerem poloviční podíl.

Naiclerův obhájce podal proti rozhodnutí stížnost. Tvrdí, že šlo o administrativní chybu, nikoli úmysl, a zpochybňuje také výši částky. Zatímco podle něj šlo o 1 178 636 korun, policie vyčíslila zatajované příjmy na 1 691 828 korun. Sama Naiclerová podnikala více než 20 let v účetnictví a daňovém poradenství.

„Obvinění vůči mému manželovi považuji za součást dehonestační kampaně, jejímž cílem je poškodit mě i mou rodinu těsně před volbami,“ uvedla poslankyně pro Blesk.

Rakušan, bílý kůň a závěr kampaně jako malovaný. Od Dozimetru k přepisu údajné nahrávky

Hana Naiclerová byla v minulosti členkou nebo kandidátkou řady stran a hnutí, mimo jiné ANO, PRO 2016, Změna pro Prostějov, Na rovinu! či STAN. V loňském roce se jako poslankyně pokusila uspět ve volbách do Senátu. Nepostoupila do druhého kola.

Naiclerová se letos uchází o křeslo v Poslanecké sněmovně. V poslední době na sebe upozornila například tím, když řekla České televizi, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS by měla kvůli poslednímu vývoji takzvané bitcoinové kauzy odstoupit. Reagovala tak na to, že bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř po předčasném ukončení spolupráce s ministerstvem už nehodlá vypracovat závěrečnou zprávu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Petr Pavel v pondělí ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:42

Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

29. září 2025  10:36

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

29. září 2025  10:33

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

29. září 2025  10:31

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

Triumf proevropských sil v Moldavsku. Proruská opozice chystá protesty

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v nedělních volbách v Moldavsku více než 50 procent hlasů, uvedla ústřední volební komise po sečtení více než 99,5...

29. září 2025  6:32,  aktualizováno  10:20

Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib

Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala...

29. září 2025  10:13

Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

Po víkendové pauze u soudu opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby...

29. září 2025,  aktualizováno  10:12

„Pro dobro společnosti“. Izraelský prezident zvažuje milost pro Netanjahua

Izraelský prezident Jicchak Herzog zvažuje, že by udělil milost premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který je obžalován z korupce. Podle Herzoga kauza zatěžuje izraelskou společnost. Izraelský...

29. září 2025  10:10

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Vysíláme

Když se Kristýna Cejnarová pokoušela po mateřské vrátit do práce, narazila. Měla za sebou kariéru marketingové manažerky, vysokoškolské vzdělání, ale také dvojčata a potřebu pracovat převážně z...

29. září 2025

Ukrajinci zasáhli teplárnu v Belgorodu, byl bez proudu. Spekuluje se o použití HIMARS

Sledujeme online

Ruské oblastní město Belgorod se načas ocitlo bez elektřiny po ukrajinském útoku na místní teplárnu. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdil problémy s dodávkami elektřiny po útoku...

29. září 2025  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.