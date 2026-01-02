Jak se změny v občanském zákoníku do rodinného práva promítnou?
Mění se procesní předpisy, zákon o zvláštním řízení soudním, který se používá v případě, pokud se u opatrovnického soudu rozhoduje hlavně ve věci péče. Je v něm explicitně uveden zákaz fyzických trestů, stejně tak jako jakékoliv duševního strádání nezletilého v důsledku manipulace nebo psychického nátlaku ze strany rodičů. Ale to jsme z pohledu trestního zákona uměli řešit i dříve. Ruší se označení výlučná a střídavá péče. Budeme mít jen jeden pojem: péče obou dvou rodičů. Což neznamená, že snahou je, aby se oba rodiče podíleli na péči rovným dílem. Soud může rozhodovat i o nerovnoměrné péči a za určitých okolností i o péči jednoho rodiče, musí to však řádně odůvodnit, pokud není dohoda rodičů. Spojí se také řízení opatrovnické s rozvodem. Výsledkem by měl být jeden rozsudek. Což dětem neprospěje, protože to bude negativně ovlivňovat jejich psychický stav, hlavně nezletilých ve věku patnáct plus.
Přijde mi to, jako když kočička s pejskem vařili dort. Soud má sice právo si zjistit, jestli nezletilý byl poučen. Ale nedokážu si to v praxi představit.