Více než třetina patnáctiletých nepřečetla za rok ani jednu knihu. Těch, kteří za rok přečtou více než pět knih, není ani pětina. Více než polovina dětí neholduje ani časopisům. Naopak, více než pět hodin online tráví denně asi 20 procent dětí, a to nejčastěji hraním her a na sociálních sítích. Ukazují to data Českého statistického úřadu.
Politici řeší, jestli omezit přístup dětí do 15 let na sociální sítě. Inspirací jsou třeba Austrálie či Francie. Je takový zákaz na místě?
Nemám na to jednoznačný názor. Na elitních britských školách se to osvědčilo, ale jde o specifickou skupinu. Děti se musí naučit na sítích žít, a pokud to nezvládá rodina, měla by to zajistit škola. Na druhou stranu víme, že neustálé používání telefonu dětem prokazatelně ničí mozek.
Ve školách uplatňovaný klasický model ve stylu – přečti si to doma a pak o tom referuj před tabulí – děti spíše odrazuje.