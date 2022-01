Ignorovala fakta, říká syn Horké. Vadí mu vliv antivaxerů, Flegra nařkl omylem

Horká zemřela o víkendu ve věku 57 let, měla za sebou nákazu koronavirem. V minulém týdnu o svém stavu informovala na sociálních sítích. „Ano, jsem prodělanec. A přežila jsem i zbloudilou deltu,“ uvedla umělkyně na Facebooku. Objevily se zprávy, že se nakazila úmyslně.

Její syn Jan Rek to v pořadu 360° na CNN Prima News potvrdil. „Covidu se nebála, chtěla se nakazit kvůli certifikátu, kvůli protilátkám,“ uvedl s tím, že se jeho matka neizolovala, když on a jeho otec onemocněli covidem-19. Na rozdíl od nich Horká nebyla očkovaná.

„V otázce zdraví obecně zastávala názor, že všechno zařídí příroda a my sami sebe známe nejlépe,“ vysvětloval Rek. „Byla tam cílená ignorace různých faktů a komentářů, které dokazovaly opak toho, co říkala,“ doplnil. Jako důvod označil sociální skupinu, v níž se jeho matka pohybovala.

Upozornil ovšem, že Horká nebyla horlivou odpůrkyní očkování. „Při diskusích to doma nebyl extrém, pořád stála na straně volby. Ve spoustě věcí jsem s ní souhlasil. Ale v tomhle to je debata se skálopevně přesvědčenými hrdými lidmi. Všichni, kdo jsme se do ní pustili, jsme udělali až moc, bohužel,“ myslí si Rek.

Zpěvaččin syn na Facebooku vinil z její smrti i některé odborníky či odmítače očkování a protikoronavirových opatření. Sepsul například stomatologa Romana Šmuclera, molekulární genetičku Soňu Pekovou, zpěváka Daniela Landu či herce Jaroslava Duška.

Podle Reka si Horká na jejich základě stavěla své argumenty. „Nesoudím lidi, které přesvědčí, ale vadí mi ten status autority. Jsou to lidé, kteří mají vliv,“ řekl. Dodal, že v případě konfrontace by kritizované vyslechl a nechal je vysvětlit své důvody k zastávání svých názorů.

Označit Flegra byla chyba, přiznal

Ve statusu Rek zmínil i evolučního biologa Jaroslava Flegra, který je naopak zastáncem očkování. „To byl omyl. Vyhrotilo se to postupně, nedivím se, že agrese přišla i z mojí strany,“ vysvětloval.

Na to měl ve vysílání možnost zareagovat i Flegr. „Bylo to zcela absurdní, tušil jsem, že to byl omyl. Ten pán to už dementoval a vysvětlil, v té společnosti jsem se necítil komfortně,“ sdělil biolog.

„Za takové situace se nemůžeme naučit kriticky myslet, ale až se vrátíme k normálu, tak spousta lidí porozumí, že vědci tu nejsou aby někoho zmanipulovali, ale že dělají vědu, a ta vidí dál a přesněji než kamarádi na Facebooku,“ dodal.