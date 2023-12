Neuznávám argument: v lese ti ten internet fungovat nebude, říká učitelka

Jakou máte jako učitelka hlavní ambici?

Na prvním stupni by se měly děti naučit nejen základy, tedy číst, psát a počítat, ale pro mě je stejně důležité, aby uměly komunikovat a vždy vhodnou formou řekly, že jim něco vadí, aby nikomu nedovolily ubližovat jim a aby neubližovaly ony jiným. Pokud ve třídě co nejdříve nenastavím bezpečné klima, nedocílím učení v pravém smyslu slova. Když se třeba dítě ozve, bude chtít říct svůj názor, argument a někdo se mu začne smát, příště už bude zticha.

Moje hlavní ambice proto je, aby se děti naučily pracovat v kolektivu, přijaly zodpovědnost za sebe a svoje učení, aby se podporovaly, pochopily a přijaly, že je v pořádku, že každý umí něco jiného, protože tak to bude i v dospělém životě, například v zaměstnání, v partnerských a rodinných vztazích. Co se po nich bude chtít, až budou velké? Konkrétně to ještě nevíme, ale jisté je, že budou muset být flexibilní, vyhodnocovat situace a rozhodovat se, budou muset umět komunikovat, prostě běžně společensky fungovat.