Odmítli ji. Senátorka Hamplová chtěla do klubů ANO a SOCDEM marně

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru „Za názor do basy? Jak se bránit zvůli novodobých cenzorů“ | foto: Petr Topič , MAFRA

Hamplová uvedla, že o členství požádala na základě předběžných konzultací. Senátorský klub ANO a SOCDEM ale nyní její žádost odmítl. „Co se týče paní Hamplové a možného členství u nás, tak jsme řekli, že nikoliv,“ uvedl Havlíček pro server iROZHLAS.cz a Český rozhlas-Radiožurnál.

Pro ANO a SOCDEM byla Zwyrtek Hamplová nepřijatelná pro své názory a vystupování, uvádí rozhlas. Senátorka například řečnila na protivládních demonstracích pořádaných šéfem strany PRO Jindřichem Rajchlem.

Členem klubu ANO a SOCDEM by se naopak mohl stát nový senátor a předseda Přísahy Róbert Šlachta, který o víkendu zvítězil v druhém kole senátních voleb na Břeclavsku. „Pokud by projevil o členství v senátním klubu zájem, bude na našich senátorech, ať se rozhodnou,“ řekl Havlíček rozhlasu. Dodal, že osobně by s tím neměl problém.

V Senátu v současnosti působí pětice senátorských klubů. Kromě ANO a SOCDEM jsou to kluby ODS a TOP 09, Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a nezávislí a SEN 21 a Piráti. Senátory bez klubového zázemí byli v končícím funkčním období kromě Zwyrtek Hamplové ještě předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (dříve nezávislý), který mandát obhájil s podporou čtyř stran koalice na návrh TOP 09, a Daniela Kovářová (nezávislá).