Je to vytrženo z kontextu, mohou za to média, popírá Hamplová rasismus

V pondělí večer se v pořadu České televize Události, komentáře omluvit odmítla. „Rasismus do společnosti nepatří, je to odsouzeníhodné,“ prohlásila s tím, že by se ji mohlo obviňovat jen v případě, že by takovýto názor vyjadřovala dlouhodobě.

„Musím se omluvit za to, že jsem využila zkratku, která mohla být takto vykládána. To je jediné, co hodlám uznat,“ pokračovala a tvrdila, že její výrok, který byl hojně citován médii, byl vytržen z celého jejího projevu. Ten byl prý přitom o něčem úplně jiném.

Snažila se opravit, že místo romských dětí měla spíš hovořit o dětech, „které nejsou tak úplně připravené na první třídu“. Vznik samostatných tříd prý nenavrhovala, mluvila o tom, že segregace nefunguje. „Nefunguje ale ani plošná inkluze,“ doplnila.

Hamplová se také v pondělí večer sešla s několika Romy, které rovněž ujišťovala, že nic zlého nemyslela. „Kdyby porušovali vaše práva, já budu první, co bude stát v první řadě, to vám řekne každý,“ řekla na záznamu, který koluje na sociálních sítích. „Taky za to ve své profesi dost trpím,“ dodává senátorka. Později vysvětluje, že přišla přátelsky a od srdce. „Opravdu odmítám to ‚pojďte odčinit, co jste udělala‘ – odmítám,“ zdůrazňuje.

Anonymní žena, která záznam ze setkání pořizuje však není se slovy Hamplové spokojená „Absolutně jste mě nepřesvědčila o tom, že to tak nebylo ty vaše výroky.“ Hamplová na to vzápětí odpovídá „Vy si skutečně myslíte, že jsem rasistka?“ „Myslím si to,“ zazní zpoza kamery.

Minulý čtvrtek Zwyrtek Hamplová vystoupila v Senátu s projevem během projednávání rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv v boji proti diskriminaci. Ve své řeči se mimo jiné zmínila, že aby se všechny děti společně je nerealizovaná myšlenka. Podle jejich slov by to mohlo ubližovat dětem, které nejsou zvyklé na „určité etnikum“. Samostatné třídy pro romské děti označila za rozumný krok a podle ní by tímto Česko mohlo jít příkladem Evropské unii.

Rétorika Hamplové je podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 rasistická a odpudivá. „Dobrovolničila jsem v dětských domovech v Arménii a Maroku a poté se jako politička začala věnovat sociální oblasti. Věřím totiž, že společnost musí dopomáhat k rovnosti šancí,“ uvedla.

Slova senátorky nepobouřila jenom poslankyni Pekarovou Adamovou, proti výroku se ohradilo také hnutí STAN nebo zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Rasistická rétorika paní senátorky Jany Zwyrtek Hamplové je v příkrém rozporu s lidskými právy a demokratickými hodnotami, na nichž stojí naše společnost,“ uvedla v příspěvku na Twitteru Šimáčková Laurenčíková.