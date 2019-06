Hamáček vyzval Babiše k dialogu s lidmi, kteří proti němu protestují

Zatím posledního protestu proti Babišovi, které pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii, se podle odhadu organizátorů zúčastnilo 120 tisíc lidí, kteří v úterý zcela zaplnili pražské Václavské náměstí. V den, kdy Sněmovna jednala o předběžném auditu Evropské komise, podle nějž je Babiš stále ve střetu zájmů, požadovali demonstranti Babišovu demisi. Premiér to odmítl.

„Vnímáme to, že situace je vážná. Je to dáno tím, že vyjadřují najevo svou nespokojenost na demonstracích. My jejich názor vnímáme a jsme přesvědčeni, že je třeba s nimi komunikovat. I proto bych pokládal za vhodné, kdyby se pan předseda vláda, stejně tak jako se scházel se zástupci Rekonstrukce státu, aby se sešel s organizátory těch demonstrací a aby spolu komunikovali,“ řekl Hamáček po jednání grémia ČSSD.

Babiš zatím odmítá výzvu Mikuláše Mináře z iniciativy Milion chvilek pro demokracii k televiznímu duelu.



Hamáček nepřijal výzvu opozice k jednání

Šéf ČSSD prohlásil, že strana nešla do vlády proto, aby řešila problémy hnutí ANO, ale aby prosazovala vlastní program. „Důvod, pro který jsme šli do vlády, tady stále je,“ odmítl Hamáček možnost, že by strana vládu Andreje Babiše opustila. Nepřistoupil ani na výzvu pěti opozičních stran k jednání. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtějí znát, jaké jsou limity spolupráce sociální demokracie s Andrejem Babišem a hnutím ANO.



ČSSD podpoří při finálním hlasování v pátek novelu zákona o elektronické evidenci tržeb. Hamáček potvrdil, že ČSSD podpoří, aby byly od elektronické evidence tržeb osvobozeny sociální služby, k čemuž levici vybídl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.



Hamáček očekává profesionální odpovědi na dva audity Evropské komise, které dorazily do České republiky a podle nichž je Babiš ve střetu zájmů. Ministr zemědělství Miroslav Toman informoval vedení ČSSD o druhém auditu Evropské komise. Na jeho základě Státní zemědělský intervenční fond pozastavil proplácení žádostí o nenárokové dotace, které firmy spadající pod Agrofert podaly po po 9. únoru 2017 a u firem souvisejících s rodinou ministra Tomana, od 2. srpna 2018.

„Já tento krok ministerstva vnímám jako správný,“ řekl Hamáček. Sociální demokracie přitom tento týden ve Sněmovna nepodpořila návrh opozičních Pirátů, aby bylo zastaveno proplácení dotací Agrofertu. „Byl to krok exekutivy, která má tyto věci na starosti,“ snažil se vysvětlit lídr ČSSD, jaký je rozdíl v tom, že v úterý to chtěli opoziční poslanci, pro což nebyl, a ve čtvrtek to udělal Státní zemědělský intervenční fond.