Hamáček povede kandidátku ve středních Čechách, může se utkat s Babišem

Někteří lidé z hnutí ANO upozornili iDNES.cz, že to ještě na poslední chvíli může dopadnout i jinak. Třeba že by premiérem mohl vést vládní hnutí i v Ústeckém kraji. Proč právě tam? Došlo by tak k čelnímu střetu premiéra s jeho hlavním vyzyvatelem podle dosavadních preferencí, šéfem Pirátů Ivanem Bartošem, který povede koalici Pirátů a STAN právě zde.

Babiš a Hamáček se už utkali ve volbách v roce 2017, ale to bylo v trochu jiné pozici. Hamáček byl předsedou sociální demokracie zvolen až v únoru 2018 na sjezdu v Hradci Králové, když porazil Jiřího Zimolu a Milana Chovance. Babiš vedl kandidátku svého ANO ve středních Čechách mimo jiné proto, že bydlí v Průhonicích u Prahy. ČSSD ve volbách před čtyřmi lety získala ve středních Čechách 6,63 procenta hlasů, zatímco ANO 28,66 procenta.

V krizi vás ochráníme, slibovala ČSSD ve svém ústředním sloganu před loňskými krajskými a senátními volbami.

Hamáčkovými volebními soupeři budou za koalici Pirátů a STAN lídr hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan a za koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) poslanec občanských demokratů Jan Skopeček.

Sociální demokraté kromě toho, že vyslali jako lídra do voleb svého předsedu Hamáčka, který se pokusí udržet stranu ve Sněmovně, vyměnili šéfa krajské organizace. Novým předsedou středočeské ČSSD se stal bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Urban v čele středočeské ČSSD vystřídal Robina Povšíka, který se rozhodl rezignovat.