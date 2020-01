Hamáček chce změnit volby. Zavedl by jeden obvod s dlouhou kandidátkou

9:26 , aktualizováno 9:26

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček by chtěl změnit systém voleb do Poslanecké sněmovny. Místo čtrnácti volebních obvodů by byl jediný stejně jako u voleb do Evropského parlamentu. Hamáček to řekl v rozhovoru pro Lidové noviny. Podle něj by takový systém posílil autoritu předsedů politických stran.