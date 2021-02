Kam s Hamáčkem? Mohl by být velvyslancem v OSN nebo Kanadě

A rovnou by zamířil na západní polokouli. Jeho jméno se „skloňovalo“ v souvislosti s pozicí stálého představitele České republiky při OSN v New Yorku. Tu nyní zastává Marie Chatardová, která se ovšem chystá přesunout do Londýna. Již v minulosti se uvádělo nicméně, že Hamáček má spíš však zájem o ambasádu v kanadské Ottawě.

Záviset bude ovšem na Hamáčkově politické kariéře. Podle některých průzkumů veřejného mínění by se sociální demokraté už nemuseli dostat do Sněmovny po říjnových volbách.

Navíc šéf ČSSD čelí ve straně nové vzpouře. Bohumínští sociální demokraté v úterý oznámili, že požadují odchod ČSSD z vlády. Zároveň chtějí, aby z čela strany odešli lidé, kteří sociální demokracii do vlády přivedli, a to včetně předsedy strany Jana Hamáčka, řekli za bohumínskou místní organizaci její předseda Igor Bruzl i někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hamáčkovi se navíc postaví nový vyzyvatel. Ministr zahraničí Tomáš Petříček má v plánu kandidovat do čela sociální demokracie. Podle CNN Prima News Petříček řekl, že ČSSD musí přijít s novým stylem. Šéf české diplomacie přitom ještě loni v říjnu řekl, že do vedení ČSSD již kandidovat nebude.



Končí Kmoníček

Lidovky.cz v rámci očekávaných změn na různých českých zastupitelských úřadech uvádí, že na místo velvyslance ve Spojených státech by měl nejpozději koncem roku 2022 zamířit státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Vystřídá Hynka Kmoníčka.

Státním tajemníkem ministerstva zahraničí se Stašek stal v roce 2017. V minulosti byl velvyslancem v Egyptě a v Indii, kde také vystřídal Kmoníčka. Od roku 2015 působí na ústředí české diplomacie, kde nejprve vedl odbor ekonomické diplomacie, od roku 2016 pak působil jako náměstek ministra pro řízení ekonomicko-provozní sekce.



Osmapadesátiletý Kmoníček je velvyslancem v USA od března 2017, předtím byl čtyři roky ředitelem zahraničního odboru Hradu. Jde o zkušeného diplomata, byl v Austrálii, Asii i v OSN. Při nástupu na velvyslanecký post v USA jednal o návštěvě prezidenta Miloše Zemana u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Návštěva se nakonec nekonala. Trump pak v březnu 2019 přijal v Bílém domě premiéra Andreje Babiše.

Server SeznamZprávy v úterý informoval o personální změně na velvyslanectví ve Finsku. Vláda podle serveru minulý týden schválila nominaci bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na post velvyslance.