Není možné jen škrtat, odmítl Hamáček nápad ANO změnit platby pojištění

„Ani ministr zdravotnictví nebyl úplně nadšen tím, že by skončily platby za státní pojištěnce, Já bych to pokládal za velké riziko. Z mého pohledu není možné přenést tu zátěž, kterou dnes má stát, na zaměstnance či firmy. Vůbec mi neladí s tou novou taktikou ANO ulehčovat to živnostníkům a firmám,“ řekl Hamáček novinářům na sjezdu ČSSD v Hradci Králové.

Obecně podle šéfa vládní sociální demokracie není možné jen škrtat, aby se podařilo návrh rozpočtu na příští rok stlačit do výše schodku 40 miliard korun. „Budeme mluvit o tom, jak budeme koncipovat příjmy a výdaje státu. Budeme hovořit o tom, že pokud chceme zajistit úroveň služeb, které stát poskytuje, tak není možné pouze škrtat a de facto těmi škrty ty služby ještě zhoršovat,“ odvětil Hamáček na dotaz iDNES.cz, zda sociální demokracie na sjezdu představí svou taktiku pro vládní vyjednávání o úsporách, které jsou podle premiéra Andreje Babiše i podle Schillerové nutné kvůli přípravě rozpočtu.

Hamáček nechtěl říci, koho si přeje ve vedení strany. „Jsme demokratická strana. Není úkolem předsedy, aby delegátům napovídal,“ uvedl. Již před pár dny ale jmenoval současného místopředsedu Romana Onderku, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, místopředsedu Sněmovny Tomáše Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu.

Šéf ČSSD komentoval na dotaz iDNES.cz slova prezidenta Miloše Zemana, který pár hodin před sjezdem straně v televizi Barrandov radil, aby neposlouchala to, oč chce usilovat Petříček, podle nějž se má ČSSD znovu pokusit získat i liberální městské voliče, které poztrácela. „Jenom blbec opakuje stejné omyly dvakrát,“ řekl k tomu v televizi Barrandov Zeman. Petříček také před pár dny řekl, že když na sjezdu neuspěje, zvažoval by, zda má zůstat ve vládě.

VIDEO: Musíme se vrátit do doby, kdy jsme měli program pro širší skupinu lidí, řekl Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já to vyjádření pana prezidenta chápu tak, že by bylo chybou soustředit se pouze na jednu z těch dvou skupin, které podporovaly sociální demokracii. To znamená ti tradiční voliči a potom ti liberálnější. Doba, kdy se sociální demokracii dařilo, to bylo tehdy, když se nám dařilo vyjít vstříc oběma těmto skupinám. Soustředit se pouze na jednu z nich by bylo chybou, musím se vrátit do doby, kdy jsme měli program pro širší skupinu lidí,“ řekl iDNES.cz Hamáček.