Hamáček kritizuje Prymulu za protichůdnost vyjádření o cestách do zahraničí

„K debatě o zmírnění zákazu cestovat: Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci,“ uvedl Hamáček.



Podle Prymuly se diskutuje o zmírnění pravidel pro vycestování v létě do Chorvatska a na Slovensko. V polovině června by se mělo ukázat, jestli uvolnění ochranných opatření v Česku bylo úspěšné.



Potom by mohlo být povoleno cestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší nebo stejná jako v Česku, řekl ve středu Prymula. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu rovněž v ČT uvedl, že vláda se možností volného vycestování bude dál zabývat.

Prymula koncem března uvedl, že cestování za hranice může být omezené měsíce, ne-li roky. Dovolená tak letos bude nejspíš v ČR, řekl tehdy. Jeho slova zkritizoval premiér Babiš a řekl, že Prymula nemá děsit lidi.

„Cestování není o jednotlivci. Bavíme se o letadlech a autobusech plných lidí, které by začaly pendlovat přes hranice. Při návratu zpět by byla nutná opatření v letadle, na letišti, v autobusech. Navíc 14 dní v karanténě znamená pracovní neschopnost. Vrátilo by nás to na začátek,“ uvedl ve čtvrtek na Twitteru ministr zdravotnictví Vojtěch. „Určitě je lepší vydržet, až se situace uklidní a riziko se za hranicemi zmenší,“ dodal.

Vláda zatím zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby od 14. dubna mohli lidé vycestovat v nezbytných případech, třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině.

Usnesení vlády o omezení cestování vychází z krizového zákona, podle kterého lze za nouzového stavu či stavu ohrožení státu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací.

Vláda je podle zákona oprávněna například nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území nebo přijmout opatření k ochraně státních hranic, pobytu cizinců či osob bez státní příslušnosti.