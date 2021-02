Hamáček bude obhajovat křeslo předsedy ČSSD. Cítím podporu, řekl

„Vždycky jsem říkal, že pokud chce někdo někam kandidovat, je vždy dobré si nejprve zjistit, zda má vůbec podporu,“ komentoval Hamáček téma volby nového předsedy ČSSD.



On sám cítí podporu ze středních Čech, jeho domácího regionu. Z toho důvodů bude o předsednické křeslo usilovat znovu. Již v polovině února však svůj zájem o vedení strany vyjádřil také ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Sociální demokraté podle Petříčka musí přijít s novým stylem. „Musíme upozorňovat, že ne se vším souhlasíme,“ uvedl dříve v TV Nova Petříček. Ministr zahraničí přitom ještě na podzim tvrdil, že se chce soustředit na komunální politiku v hlavním městě.



Vicepremiéra a současného předsedu ČSSD kandidatura Petříčka překvapila. „Bral jsem to tak, že má Tomáš za prioritu dělat lídra v Praze a soustředit se na to. Evidentně tam došlo k nějakému vývoji. Otázkou je, jestli změnil názor Tomáš, nebo zda mu to bylo nějakým způsobem doporučeno z jeho okolí. Ale to jsou spekulace,“ řekl Hamáček.

Vicepremiér uvedl, že na jeho kandidaturu má svůj názor. „Ale samozřejmě jsem v tomto ohledu ve střetu zájmů,“ dodal. Nerozumí tomu, proč je kritikem účasti ČSSD ve vládě, a přitom ve vládě sedí. Také si není jistý, zdali dokáže právě Petříček dát straně slibovaný nový impulz. „Z logiky věci – pokud chce někdo stavět tým, který není s vládou spojen, tak z ní odejde,“ dodal.



Sociální demokraté se měli původně sejít již v lednu 2021. Kvůli koronavirové situaci sjezd odložili na 9. a 10. dubna.