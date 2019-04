Ministr Hamáček se omluvil vozíčkáři, kterého nepustili na ministerstvo

„Chtěl bych se omluvit Janu Povýšilovi za to, že se nemohl zúčastnit losování čísel kandidátek. Situace se nebude opakovat a vnitro bude při pořádání akcí přístupných veřejnosti dbát i na zájmy handicapovaných spoluobčanů,“ napsal na Twitteru ministr vnitra Hamáček.

„Toho si hrozně moc vážím, pane ministře. Děkuju i do budoucna za ostatní,“ reagoval na ministrovu omluvu Povýšil.



Do budovy ministerstva vnitra ho nepustili s odkazem na to, že vstup do budovy vozíčkářům provozní řád ministerstva z důvodů požárních předpisů zakazuje.

Povýšil je na druhém místě kandidátky hnutí Evropa společně (ESO), které vytvořil europoslanec Jaromír Štětina. Ten je dosud v Evropském parlamentu za TOP 09 a hnutí STAN, ale s nimi se na kandidatuře letos nedohodl.