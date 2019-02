ČSSD je pro zdanění Facebooku i Googlu. Chce zkrátit pracovní dobu

Vládní strany i KSČM se při hledání nových příjmů do rozpočtu shodují na tom, že peníze státu by mohla přinést nová digitální daň. „Velcí hráči, Facebook, Google, kteří realizují zisky na území ČR, ale daní je někde jinde, by to, co tady vydělají, také tady měli zdanit. Je tu shoda jak v rámci vládní koalice, tak s KSČM,“ řekl šéf ČSSD Jan Hamáček.