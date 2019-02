Hamáček chce Petříčka ve vedení ČSSD. A Toman vstoupí do strany do sjezdu

„My jsme se dohodli, že to zrealizujeme do sjezdu,“ uvedl Hamáček na dotaz iDNES.cz. „My jsme se dohodli, že vstoupí do sociální demokracie a do sjezdu toto bude splněno,“ řekl předseda ČSSD. Naposledy se o tom bavili minulý týden. O vstupu Tomana do strany se hovořilo už při vzniku koalice ANO a ČSSD, které vyjádřili toleranci komunisté.

Hamáček se v pondělí hlasitě zastal ministra zahraničí za ČSSD Tomáše Petříčka. „Já jsem spokojen s Tomášem Petříčkem jako ministrem zahraničních věcí. Dělá prozápadní, proevropskou, proalianční politiku, což je i politika sociální demokracie, a nevidím důvod, aby podléhal nějakým tlakům,! uvedl šéf ČSSD.

Nelíbilo se mu moc, když Petříček minulý týden řekl, že když nebude na sjezdu zvolen, zvažoval by setrvání ve vládě, protože by necítil podporu strany. „Řekl jsem mu otevřeně, že nevidím jako šťastné spojování vládní a stranické funkce. Pokud se mě ptáte jako předsedy ČSSD, potažmo jako člověka, který na sjezdu bude hlasovat, Tomáš Petříček má můj hlas,“ prohlásil ale Hamáček, čímž řekl, že Petříčka jako místopředsedu strany chce.

Hamáček věří, že Zeman nebude Petříčka ostřelovat

Na sjezdu ČSSD v Hradci Králové vystoupí v pátek prezident Miloš Zeman, který patří k Petříčkovým kritikům, ale Hamáček nečeká, že se bude prezident do personálních otázek strany plést. „Neočekávám od vystoupení prezidenta žádn prohlášení v personální rovině. Já očekávám, že pan prezident zhodnotí rok, který uběhl od jeho posledního vystoupení na sjezdu a spíše se vyjádří obecně k politické situaci,“ řekl Hamáček.

Do vedení ČSSD chtějí i další ministři za sociální demokracii – Jana Maláčová, která vede ministerstvo práce a sociálních věcí, a ministr kultury Antonín Staněk. Hamáček chce vidět ve vedení strany i Maláčovou, mezi níž a ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO se podle premiéra Andreje Babiše odehrává velká část střetů ve vládě.

„Já si nemyslím, že by vedení sociální demokracie mělo být složeno jenom z ministrů. Viděl bych tam rád také zkušené komunální politiky či regionální politiky. Věřím, že výsledkem bude vyvážený mix,“ uvedl Hamáček.